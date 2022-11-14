Home Living Come arredare un soggiorno piccolo

di Redazione 14/11/2022

Dimensioni molto contenute di un soggiorno di casa impongono soluzioni adeguate anche nell'arredamento, al fine di valorizzare gli spazi, aumentare la fruibilità e migliorare lo stile di vita, evitando di "soffocare" in uno spazio piccolo e pieno di mobili che si ritengono, a torto, necessari. Ecco alcuni consigli per arredare al meglio un soggiorno piccolo. Come gestire l'ambiente piccolo Prima di parlare di come arredare un soggiorno piccolo, occorre volgere l'attenzione a quello che è il "contenitore", l'ambiente in cui l'arredo sarà posto. Credo che nessuno per scelta decida di vivere in un ambiente piccolo, tutti tendono ovviamente ad avere maggiore spazio, non fosse altro perché è più facile da gestire ed arredare ed anche più gradevole da vivere. Ecco, quindi, che se di necessità bisogna fare virtù, se hai un soggiorno piccolo occorre fare in modo che risulti più grande, sia visivamente che realmente, abbattendo le barriere che tendono a restringere e rendere più difficile arredarlo dovutamente. Molto probabilmente nel soggiorno che hai si troverà un tramezzo o pareti di separazione che restringono lo spazio. Il primo consiglio consiste nel creare un Open Space, eliminando tutti gli elementi strutturali che rappresentano un problema, una limitazione degli spazi, al fine di poterli gestire al meglio con un arredamento intelligente. Una volta realizzato l'Open Space, evita nella maniera più assoluta i colori scuri e forti alle pareti. E' risaputo che il bianco e i colori tenui, chiari, aumentano la percezione dello spazio, come altrettanto fanno gli specchi che consentono di dare l'impressione di uno spazio maggiore di quanto realmente è. Molta importanza ha l'illuminazione dell'ambiente, meglio se di tipo naturale. Delle tende chiare e leggere alle finestre aiutano molto a rendere gradevole e visivamente maggiore lo spazio del tuo soggiorno piccolo. Se la luce naturale scarseggia, provvedi con illuminazione artificiale adeguata ma evita le lampade da terra che tolgono spazio alla superficie dell'ambiente. Ti consigliamo lampade a LED alle pareti che permettano un'illuminazione forte e omogenea limitando nello stesso tempo i consumi di energia. L'arredamento di un soggiorno piccolo Un elemento di arredo certamente importante in un soggiorno piccolo è la Madia. Si tratta di un mobile tendenzialmente basso, quindi che non restringe visivamente lo spazio, molto amato e sempre attuale. Le pesanti Madie di un tempo, oggi sono sostituite da mobili moderni e funzionali, spesso anche tecnologici, vedendo integrati anche altoparlanti per ascoltare in tutto relax la tua musica preferita senza ingombri ulteriori. Gli interior Design puntano molto su questo elemento realizzando modelli particolarmente leggeri dal punto di vista estetico e con utilizzo di materiali che rendono le Madie davvero elementi interessanti e validi esteticamente e funzionalmente. Di grande importanza sono le Mensole alle pareti: oggi le mensole sono disponibili in un'infinità di modelli e forme. Attualissime le mensole lettering. Le mensole permettono di posizionare una enorme varietà di oggetti, anche soprammobili e altri complementi senza minimamente intaccare lo spazio superficiale che resta pienamente disponibile comunque. La Multifunzionalità La Multifunzionalità dell'arredamento è la parola chiave per arredare uno spazio piccolo. Ad esempio, puoi orientare la scelta verso Pouff che possono funzionare da seduta, da poggiapiedi per un maggiore relax, come tavolino persino o per apoggerssi sopra delle piante che altrimenti richiederebbero spazi poco disponibili. pOttima la soluzione di una parete attrezzata in cui posizionare un televisore, ad esempio, meglio se dotata anche di cassetti che aiutano a mantenere ordine nell'ambiente, un elemento essenziale per incrementare la vivibilità e l'aspetto del tuo soggiorno. Ti consigliamo la scelta di una parete attrezzata di colore bianco che aumenta la percezione di spazio. Se anche le pareti sono bianche, per dare una migliore cromia all'ambiente ti consigliamo di adottare una parete attrezzata di colore grigio chiaro oppure viceversa.

