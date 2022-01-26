Come scegliere i quadri da appendere in salotto
di Redazione
26/01/2022
Da dove cominciareQuando si sceglie un quadro per il salotto non bisogna peccare di semplicità, ma non si può nemmeno essere eccessivamente estrosi. Soprattutto se non sei un esperto di interior design, infatti, ti conviene restare ancorato allo stile e all’arredamento già presenti nel soggiorno. In tal modo eviterai un effetto “pacchiano” o “arlecchino”. Non bisogna poi dimenticarsi della qualità. Prima di acquistare un qualsiasi quadro ricorda di consultare le recensioni di altri appassionati di design di interni per scoprire i migliori negozi online del settore. Una volta scelto il negozio che più ci convince, possiamo cominciare a filtrare la nostra ricerca, per scoprire i quadri più adatti al nostro soggiorno.
Lo stile dei quadriCome già detto, l’arredamento del tuo salotto influenzerà inevitabilmente la scelta del quadro (o dei quadri) da appendere. Se il tuo soggiorno ha uno stile minimalista sarà possibile scegiere fra un ampio range di quadri e poster, poichè il bianco e nero dell’arredamento minimal è molto semplice da abbinare. Sarà comunque preferibile scegliere quadri geometrici e dalle linee semplici. Da prendere in considerazione anche grandi paesaggi di città in bianco e nero. In un salotto classico si può puntare su quadri di artisti famosi, rappresentanti un’opera che vi piace particolarmente o un paesaggio rilassante (campagna, mare, montagne). Bisogna comunque ricordarsi di non discostarsi troppo dai colori della stanza. Si potrebbe anche scegliere un bel quadro vintage, per dare un effetto “antico” al soggiorno. Infine, se nel vostro salotto prevale l’arredamento moderno, potrete optare per qualcosa di più aggressivo e fuori dagli schemi. Ovviamente senza esagerare! Mantenetevi sui colori caldi e rilassanti, scegliendo un quadro pop art o di arte contemporanea. Se avete un buon budget, potete puntare su un “unicum” dipinto da un’artista emergente, piuttosto che su una replica di un quadro famoso.
I colori dei quadriSe lo stile è abbastanza facile da decifrare, non altrettanto si può dire dei colori dei quadri. Se non siete esperti, però, potete affidarvi a poche regole di base che saranno sicuramente utili. In un ambiente minimal tenetevi sulle scale di grigio, cercando di non appiattire il carattere della stanza, scegliendo un quadro che si mimetizza nel salotto invece che emergere. Create il contrasto scegliendo un soggetto con prevalenza di neri se l’arredamento è prevalentemente bianco (o viceversa). In ambienti classici e moderni, cercate di attenervi ai colori già presenti nel salotto, senza uscire troppo dal mood che già prevale nella stanza. Se non volete essere troppo banali potreste abbinare il quadro ai dettagli presenti nella stanza. Un esempio? Scegliere un quadro con lo stesso blu dei vasi della parete attrezzata. In linea generale, però, provate ad utilizzare colori caldi, accoglienti e rilassanti. Qualche consiglio? Il beige, il rosa, l’azzurro o un giallo non troppo acceso. Ricordatevi anche di non scegliere un quadro che abbia un colore troppo simile alla parete a cui andrete ad appenderlo.
Qualche idea in piùCi sono anche alternative molto carine se non volete appendere uno o più quadri alle pareti del soggiorno. Potreste ad esempio incorniciare qualche poster o una locandina di un film che vi piace particolarmente, per creare un effetto accogliente e “casual” al tempo stesso. Se siete viaggiatori incalliti potreste creare una gallery wall con i souvenir e le fotografie dei vostri viaggi. Infine, qualora siate appassionati di fotografia, potreste creare una galleria a parete con i vostri lavori migliori o, se vi piace fotografare i paesaggi, potreste scegliere il vostro preferito e stamparlo a grandi dimensioni per fare un figurone con ospiti e parenti.
Articolo Precedente
Pulizie domestiche: come organizzarle e gestirle senza stress
Articolo Successivo
Comprare casa: come valutare prima di acquistare un immobile
Redazione
Articoli Correlati
Come arredare un salotto contemporaneo
16/04/2024
Come arredare un soggiorno piccolo
14/11/2022