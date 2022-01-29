Loading...

Pulizie domestiche: come organizzarle e gestirle senza stress

di Redazione

29/01/2022

Le pulizie domestiche dividono la popolazione in due grandi categorie: chi le ama e chi le odia. Se fai parte di quel gruppo di persone che detesta pulire la casa oggi siamo qui a semplificarti la vita perché, dopo tutto, sai che non puoi farne a meno. Un ambiente sano, igienizzato ed ordinato è essenziale per vivere meglio e per farlo in salute. Per questo oggi ti aiuteremo a organizzare le pulizie domestiche e ti suggeriremo come ridurre al minimo i tuoi sforzi. Magari con questi suggerimenti potresti trovare una sorta di piacere nel pulire la tua abitazione trasformando questa attività in qualcosa di gradevole e di cui non potrai più fare a meno. Scommettiamo?

Scegli con saggezza i prodotti

Per prima cosa è importante prendere confidenza con i prodotti per la pulizia. Ti suggeriamo di utilizzare detergenti e pulenti di buona qualità come quelli Kiter. Difatti dovrai optare per prodotti che siano formulati appositamente per sanificare e igienizzare a fondo senza troppe fatiche e, soprattutto, senza danneggiare superfici e materiali. A tale proposito ricorda che ogni superficie domestica richiede precise attenzioni di lavaggio per cui un piano in ceramica del bagno dovrà essere pulito con un procedimento diverso al vetro della finestra o ad una scala in legno. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto leggi le indicazioni d’uso e seguile fedelmente. Se non sei sicuro del materiale fai un piccolo test su una porzione di superficie nascosta così se ci saranno reazioni o danni questi non saranno evidenti.

Pianifica una turnazione mensile

Ci sono superfici che richiedono pulizie quotidiane mentre ce ne sono altre che richiedono meno attenzioni. Quindi il trucco è suddividere le pulizie da eseguire quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Per esempio tra le pulizie giornaliere includiamo quelle rapide, derivanti da un ripristino dopo l’uso come lavandino, WC, doccia, camera da letto ecc… Tra le pulizie settimanali rientrano l’igienizzazione profonda di pavimenti e superfici. Per le pulizie mensili, invece, suggeriamo finestre, cappa della cucina, frigorifero, forno, retro di mobili e armadi, lavatrice, asciugatrice e così via. Se metterai in pratica questa turnazione ogni angolo della casa sarà sempre pulito e, di conseguenza, le operazioni di pulizia dureranno meno e richiederanno fatiche decisamente minori.

La regola d’oro

La regola d’oro per avere una casa sempre pulita è quella per cui basta ripristinare ciò che usi. Ti fai la doccia? Asciuga a terra, togli capelli o peli e riordina i cosmetici che hai utilizzato. Ti lavi i denti? Rimuovi i resti di dentifricio e risciacqua il lavandino. Ti fai un caffè? Riponi in ordine moka e tazzine e togli polvere o macchie di caffè sparse sul pianale della cucina. Per ogni azione quotidiana che eseguiamo quotidianamente, senza rendercene conto, lasciamo piccole tracce di sporcizia. Al termine della settimana ogni singola traccia si sarà trasformata in un caos generale di disordine e sporcizia. Il vero trucco per pulire senza stress e avere una casa gradevole è proprio questo: togliere via ciò che usiamo di volta in volta per evitare imprese faraoniche quando ci accingeremo ad eseguire le pulizie periodiche.
