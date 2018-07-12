Portacandele shabby chic per una casa illuminata e romantica

Soprammobili e accessori per la casa: i portacandele shabby chic!

L'è tra i più amati sempre: uno stile "trasandato elegante" fatto di mobili e accessori anticati ma non d'antiquariato che recano ben in vista elementi usurati ad hoc come stampe decapate o particolari "rovinati" in ferro o legno. Predominante è il bianco che viene affiancato da colori tenui come il lavanda, il rosa cipria, il grigio chiaro, il beige e l'avorio. Unoche invita alla calma, al relax e a un mood decisamente sognante: l'ideale per una casa curata in ogni dettaglio che ricorda una dimora di campagna.In vetro opaco, in ferro battuto dall'effetto anticato o in legno verniciato e scolorito: qualsiasi sia il materiale scelto, unsi candida a essere un accessorio perfetto per. Le candele, del resto, regalano un tipo di illuminazione soft che ben si sposa con il mood di questa tendenza d'arredo nata in Gran Bretagna. Ideali per ogni angolo della casa, questi suppellettili stanno alla perfezione anche in giardino o in terrazza per illuminare con magici riverberi le serate primaverili e estive. Tra le forme proposte dagli interior designer ci sono le tradizionali ampolle in vetro arricchite da passamanerie dall'effetto vintage oppure irigorosamente anticato. Molto suggestivi, poi, sono irealizzati in ferro e vetro o il legno e vetro da appendere al soffitto o a una trave esterna per dare un effetto magico all'ambiente che li ospita. Non manca anche una forma tipica di questo stile, vale a dire lache si rivela un: in questo caso la gabbietta per uccelli ospita al proprio interno un vano portacandele e può essere arricchita esternamente da decori floreali o di uccellini. Portare uno negli spazi esterni come terrazze e giardini è facile grazie all'uso di accessori come i portacandele: illuminano in modo discreto creando un'atmosfera romantica e da favola, suggestioni tipiche di questo ricercato mood d'arredamento. Luce calda e rilassante esono il loro punto di forza: per la tavola della festa, a bordo piscina o nella stanza da bagno, portacandele come questi esposti suimprimono un tocco speciale in ogni ambiente combinando in modo sapiente estetica e funzionalità.