Portacandele shabby chic per una casa illuminata e romantica
di Redazione
12/07/2018
L'arredo shabby chic è tra i più amati sempre: uno stile "trasandato elegante" fatto di mobili e accessori anticati ma non d'antiquariato che recano ben in vista elementi usurati ad hoc come stampe decapate o particolari "rovinati" in ferro o legno. Predominante è il bianco che viene affiancato da colori tenui come il lavanda, il rosa cipria, il grigio chiaro, il beige e l'avorio. Uno stile d'arredamento soft e romantico che invita alla calma, al relax e a un mood decisamente sognante: l'ideale per una casa curata in ogni dettaglio che ricorda una dimora di campagna.
Soprammobili e accessori per la casa: i portacandele shabby chic!In vetro opaco, in ferro battuto dall'effetto anticato o in legno verniciato e scolorito: qualsiasi sia il materiale scelto, un portacandele si candida a essere un accessorio perfetto per arredare un ambiente in stile shabby chic. Le candele, del resto, regalano un tipo di illuminazione soft che ben si sposa con il mood di questa tendenza d'arredo nata in Gran Bretagna. Ideali per ogni angolo della casa, questi suppellettili stanno alla perfezione anche in giardino o in terrazza per illuminare con magici riverberi le serate primaverili e estive. Tra le forme proposte dagli interior designer ci sono le tradizionali ampolle in vetro arricchite da passamanerie dall'effetto vintage oppure i raffinati candelabri in ferro rigorosamente anticato. Molto suggestivi, poi, sono i portacandele pendenti realizzati in ferro e vetro o il legno e vetro da appendere al soffitto o a una trave esterna per dare un effetto magico all'ambiente che li ospita. Non manca anche una forma tipica di questo stile, vale a dire la birdcage che si rivela un classico del design shabby chic: in questo caso la gabbietta per uccelli ospita al proprio interno un vano portacandele e può essere arricchita esternamente da decori floreali o di uccellini. Portare un tocco shabby chic in casa o negli spazi esterni come terrazze e giardini è facile grazie all'uso di accessori come i portacandele: illuminano in modo discreto creando un'atmosfera romantica e da favola, suggestioni tipiche di questo ricercato mood d'arredamento. Luce calda e rilassante e elementi decorativi vintage sono il loro punto di forza: per la tavola della festa, a bordo piscina o nella stanza da bagno, portacandele come questi esposti su www.buystyle.it/portacandele-shabby-118 imprimono un tocco speciale in ogni ambiente combinando in modo sapiente estetica e funzionalità.
