10 siti low cost alternativi ad Ikea per arredare casa
di Redazione
08/07/2021
Hai bisogno di rinnovare casa ma vorresti evitare di comprare tutto per l’ennesima volta da Ikea? Se stai cercando mobili e accessori originali per la tua casa, sei arrivato nel posto giusto. In questo articolo troverai diverse alternative al colosso scandinavo dell’arredamento, per abbellire la tua casa con gusto e senza spendere una fortuna. Di seguito ti proponiamo 10 negozi per comprare online oggetti e complementi d’arredo per abbellire i tuoi spazi con stile ed eleganza.
PRIMARK HOMEPrimark Home è la divisione dedicata alla casa del marchio irlandese della moda a basso costo. Se cerchi soluzioni economiche per arredare i tuoi spazi, troverai complementi d’arredo e idee regalo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dai cuscini per dare un tocco di colore al tuo soggiorno, alle luci per creare atmosfera in camera da letto.
ETSYEtsy, in pochi anni, è divenuto un punto di riferimento per gli artigiani di mezzo mondo. La sezione del sito dedicata alla casa è molto vasta e vi si trova praticamente di tutto. Dalle decorazioni da parete agli ornamenti e oggetti di design, dalle candele ai servizi per la tavola, dalla biancheria da cucina al pentolame. I prezzi sono per tutte le tasche e variano in base all’orginalità dei prodotti.
MILIBOOMiliboo è una piattaforma e-commerce francese specializzata nella vendita online di mobili di design solidi, eleganti e pratici da usare. Offre un'ampia selezione di oggetti d’arredo per casa e ufficio, come sedie e tavoli, sgabelli, poltrone, divani e scrivanie dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Le spedizioni partono dalla Francia 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento dell'ordine, quindi sono molto rapide.
CASA SHOPCasa Shop è attivo da oltre 40 anni e offre un’ottima scelta di articoli di qualità per interni ed esterni, decorativi ma allo stesso tempo funzionali. La mission dell'azienda è rendere accogliente la propria dimora, creando una sensazione di benessere, a prezzi accessibili.
ZARA HOMEZara Home è la divisione dedicata alla casa del colosso dell’abbigliamento spagnolo. Un po’ come accade per i vestiti, anche gli articoli per la casa mostrano un proprio stile peculiare ed hanno una certa eleganza, che però non sfocia mai nel vetusto. Se ami la raffinatezza con un tocco giovane e moderno dovresti dare un'occhiata al catalogo online.
H&M HOMEH&M Home è la scelta ideale per chi desidera arredare casa con uno stile giovane e spendendo poco. Tavolini, poltrone, mensole, soluzioni per l’illuminazione, biancheria da letto, cuscini e copricuscini, plaid e copriletto, candele profumate e portavasi, il catalogo è davvero molto vasto e segue le tendenze del brand scandinavo conosciuto soprattutto tra i più giovani.
BONPRIXBonprix non è solo abbigliamento, ma offre un’ottima e variegata selezione di oggetti per la casa. Biancheria da letto, tende, decorazioni, asciugamani, tappeti, bauli e cassapanche, sullo shop online dell’azienda tedesca troverai sempre prodotti nuovi e a prezzi competitivi per dare un tocco di colore alla tua abitazione.
MAISONS DU MONDEMaisons du Monde ha imparato a sorprenderci con mobili e accessori decorativi dallo stile inconfondibile, o meglio dagli stili inconfondibili. Il marchio francese, attivo da 20 anni, crea universi originali fonti d'ispirazione, in grado di accontentare davvero tutti i gusti. Vintage, industrial, etnico, qualunque sia il tuo gusto, qui troverai qualcosa che ti appartiene.
LA REDOUTELa Redoute è un marchio di abbigliamento che ha allargato la propria attività all’arredamento e agli articoli per la casa. Sullo store online del brand francese si trovano biancheria e tessile d'arredo, biancheria da letto dedicata a bambini e neonati, ma anche oggetti d’arredamento e complementi d'arredo.
WESTWING NOWWestwing Now fa parte di un gruppo tedesco ed è specializzato nella vendita di mobili e decorazioni per la casa. Lo store online offre una vasta gamma di prodotti, che vanno dall’illuminazione, ai tessili e tappeti, alle soluzioni d’arredo complete per interni ed esterni. Lo stile è sobrio ed elegante, i prezzi abbastanza ottimi considerando la qualità.
