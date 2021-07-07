Tappetini auto: perché sono importanti
di Redazione
07/07/2021
Quando si parla di sicurezza delle auto, solitamente ci si riferisce sempre alla carrozzeria, agli elementi che la compongono e mai agli oggetti che troviamo internamente come ad esempio i tappetini auto. In realtà essi sono molto importanti, dal momento che impediscono al piede di scivolare, ed è altrettanto importante sceglierli bene e tra poco vedremo il perché. Ad oggi, grazie alla presenza di portali di settore presenti sul web è possibile acquistare Tappetini Online di qualsiasi materiale, tipologia e modello, seguendo anche i preziosi consigli presenti che ti aiuteranno nella scelta.
L’importanza dei tappetini autoI tappetini auto vengono comunemente considerati come un “accessorio”, un qualcosa di poco rilevante. In realtà, sono dei veri e propri dispositivi di protezione e per questo è necessario sceglierli bene. Infatti, i tappetini auto servono a proteggere il pavimento effettivo della tua macchina e a conservarla al meglio. Questo è molto importante, soprattutto se pensi di rivenderla un giorno; una macchina rovinata ha meno valore, mentre una tenuta bene può fruttare bene.
Tappetini auto: due tipi diversiEsistono due tipi diversi di tappetini auto, quelli in gomma e quelli di moquette. Qualsiasi sia il tappetino auto presente nella tua auto al momento dell’acquisto, potrai sempre sostituirlo in un secondo momento. Ma quale tra i due tipi di tappetini auto è il migliore? Iniziamo da quelli di moquette: questi sono tessuti composti principalmente di nylon o altri materiali sintetici. I materiali sintetici sono più durevoli e questa è una delle cose che solitamente fa orientare la scelta verso di loro. In alcuni casi puoi anche decidere di personalizzarli per quanto riguarda il colore o la grafica. Ti abbiamo elencato i lati positivi, ma vediamo ora quelli negativi. In caso di macchie persistenti, queste non sono per niente facili da pulire; infatti, le fibre trattengono buona parte dello sporco. Non basterà aspirare per ripulire questi tappetini, diciamo che non è la scelta più igienica tra le due. Passiamo ai tappetini in gomma ovvero di quei dispositivi costruiti con un materiale gommato resistente. Questo materiale è progettato per proteggere dai danni degli agenti atmosferici. Al momento della scelta avrai a disposizione un’ampia varietà di trame e stili e, anche in questo caso, molte aziende offrono tappetini personalizzati che si adattano perfettamente al modello di auto ricercato. La cosa negativa dei tappetini in gomma è che possono risultare più costosi, soprattutto se decidi di personalizzarli. La caratteristica positiva principale di questi modelli è la facilità con cui si puliscono: questo è un fattore importantissimo nei tappetini auto, devono essere non solo belli ma anche pratici. Come si ripulisce un tappetino in gomma? Dovrai semplicemente toglierlo dall’auto e spruzzarci sopra dell’acqua con il tubo da giardino (o uno spruzzino). Se lo sporco è ostinato puoi ripulirlo utilizzando del sapone e una spazzola; non ti preoccupare per il tappetino, non si rovinerà. Se fosse un tappetino di qualità potrebbe durare anche per tutta la durata del veicolo.
I tappetini auto in gomma sono la scelta migliore per la tua autoCome abbiamo detto prima, con i tappetini in moquette, il pavimento della tua auto potrebbe subire dei danni nel tempo. Con i tappetini di gomma per auto, invece, ci sono molti meno rischi per i motivi che abbiamo elencato sopra. In ogni caso, ti consigliamo di acquistare tappetini che siano adatti per tutte le stagioni. Questi modelli sono caratterizzati da solchi profondi che trattengono ogni tipo di sporco (come il fango). Per quanto riguarda l’estetica, per molte persone i tappetini in gomma non sono gradevoli da vedere. Questo è parzialmente vero, ma c’è da dire che in quanto a praticità non possono essere nemmeno messi a paragone con quelli di moquette: la gomma si pulisce più facilmente ed è durevole. Inoltre, contrariamente a quello che si pensa, i tappetini auto in gomma sono inodori.
Redazione