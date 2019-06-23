Trasloco in un solo giorno? Sì, è possibile!
di Redazione
23/06/2019
Sempre più spesso, gli italiani scelgono di traslocare in una sola giornata, magari perché occorre lasciare libero un appartamento, oppure semplicemente si desidera terminare tutti i lavori al più presto. Come si sa, un trasloco è sempre un’operazione poco piacevole, impegnativa e piuttosto complessa, specialmente in quelle situazioni in cui il tempo a disposizione per trasferire mobili e oggetti è limitato. Smontare mobili e arredi, imballare capi di abbigliamento e oggetti personali, predisporre correttamente il trasporto e adeguarsi a tutti gli aspetti burocratici sono, in sintesi, le operazioni che vanno a costituire un progetto di trasloco di un’abitazione e, per evitare problemi e favorire il corretto svolgimento di ogni fase, occorre organizzarsi già qualche mese prima della data prevista. Traslocare rapidamente e con la massima efficienza non è certo impossibile: pianificando con attenzione il lavoro e rivolgendosi ad un’impresa di traslochi specializzata molto spesso è possibile portare a termine il trasloco anche in un unico giorno. Con una lunga esperienza nel settore, un’attività che prosegue da diversi decenni e la possibilità di usufruire di un servizio completo e personalizzato, sinibaldi.com rappresenta un punto di riferimento per i traslochi e i trasporti nazionali e internazionali, in grado di gestire con professionalità e competenza tutte le operazioni che riguardano il trasferimento di una residenza privata, di un ufficio o di un’azienda.
Pianificare in anticipo il lavoro per ridurre i tempiLa scelta di un partner affidabile e professionale è la prima regola per garantire il perfetto svolgimento di un trasloco, rispettare i tempi previsti ed evitare qualsiasi inconveniente dovuto a errori e dimenticanze. Tuttavia, per facilitare il lavoro e velocizzare ulteriormente le operazioni, il primo consiglio è quello di iniziare con diversi mesi di anticipo a valutare con attenzione quali oggetti trasportare nella nuova casa e quali no, eliminando tutto quanto si ritiene non essere utile e iniziando a preparare gli scatoloni. Rivolgendosi ad un’impresa seria e qualificata, uno dei vantaggi è quello di poter richiedere direttamente tutto il materiale per l’imballaggio corretto di ogni genere di merce: dopo un rapido sopralluogo, gli operatori saranno in grado di fornire informazioni e istruzioni dettagliate sulle modalità di trasporto di mobili e complementi e di suggerire il sistema migliore per imballare e proteggere qualsiasi oggetto, anche i più ingombranti e fragili.
Allestire la nuova casa con rapidità e precisioneUn’impresa specializzata nei traslochi residenziali è sempre attrezzata per offrire un servizio completo, effettuando lo smontaggio completo dei mobili, provvedendo a rimontarli secondo le indicazioni del cliente nella nuova residenza e, se necessario, apportando eventuali modifiche di falegnameria. Richiedendo una consulenza personalizzata, i tecnici dell’impresa di traslochi procedono prima di tutto ad effettuare un attento sopralluogo nell’ambiente che deve essere smantellato e trasferito per verificare la quantità e le caratteristiche degli oggetti da movimentare e, di conseguenza, stabilire il metodo ideale e scegliere gli automezzi adatti, al fine di ridurre al minimo i tempi di lavoro e le spese. Se organizzato con cura e professionalità, utilizzando gli strumenti adatti, quali possono essere autoscale e piattaforme aeree, un trasloco può essere completato senza problemi anche in un unico giorno, con un disagio minimo e un sicuro vantaggio anche sotto l’aspetto economico.
