Lifestyle e arredo casa 2019: tutti i trend
di Redazione
11/02/2019
Lifestyle e arredo casa, con l'arrivo della nuova stagione esplode la voglia di rinnovare anche la casa, non solo il guardaroba, e di eliminare gli oggetti che non sono più di moda; l'intento è di mettere nella propria abitazione e negli armadi tutti i nuovi oggetti di tendenza e capi di abbigliamento.
Vecchi trend rinnovati e nuove ideeMa cosa ci porterà la primavera estate 2019? Quali sono gli oggetti più cool colorati e suggestivi che vorremmo avere in casa nostra? I Trend del momento sia per la casa che per l'abbigliamento sono i motivi floreali, le applicazioni, i ricami e le tonalità estive; come il giallo limone, l'oro, l' arancione il color albicocca e il rosa; colori caldi e solari che accendono le nostre case e le nostre outfit. Poco spazio è lasciato alle tinte neutre e pallide il 2019 vive la parola "home" in modo passionale, attraverso colori e materiali; naturali e industriali ma sempre con un mood accogliente e elegantemente disordinato.
Oggetti e progetti coolPer chi viaggia spesso sarà più facile fare incetta di novità anche all'estero, acquistando gli oggetti più cool per la casa, anche se il classicismo e orientato sulla monocromia e i toni neutri; consigliatissime sono le piante, per essere in linea con la moda per la casa nel 2019, vanno letteralmente sommersi gli ambienti di piante in vaso; così come i balconi e le terrazze un trionfo di verde. Quindi sia per spazi esterni che per quelli interni via libera a piante rigogliose e sempreverdi.
Lo stile RustrialPer quello che riguarda i complementi d'arredo una delle tendenze di quest'anno è lo stile Rustrial, ovvero il legno, che è sempre più presente in tutte le case, ma con lo stile industriale, e minimal. La scelta è una via di mezzo tra il Loft urbano e l' Open Space, arredato in stile Industrial; per seguire questa tendenza gli oggetti più coll da comperare sono i tavoli estraibili, le panche, coperte, e cuscini extra, e tavolini a parete, per studi e uffici realizzati in casa.
Il living: lo spazio più amatoGrande importanza viene data al living che deve comunicare direttamente con la cucina, attraverso pareti di vetro, o tendaggi in zona relax sono di rigore tappeti e divani doppi; per essere in linea con la moda di quest'anno non devono mancare in casa le pedane, i contenitori, oltre a scaffali e scaffalature con un focus proprio sulle pedane. Ottime per salvare lo spazio; e creare vani aggiuntivi per riporre materiale di vario tipo.
Gli "imperdibili"Attualissimi anche gli armadi contenitori dotati di scala, che ospitano al di sopra letti matrimoniali e singoli; irrinunciabile è la libreria da regalare o da comprare, vissuta come oggetto d'arredo e destinata a nuove funzioni, come ad esempio da testiera del letto, o per dividere le stanze; in questo modo si arreda e si dividono gli spazi creandone di nuovi.
Gli oggetti di designIl 2019 promuove la passione per gli oggetti di design; lampade futuristiche o mobili in stile vintage; suggestioni e stili mixati alla ricerca di una nuova immagine per la propria casa; via libera alle sperimentazioni; ma sempre con un occhio attento ai trend e ai must have; per la valorizzazione di ogni spazio; dall'anticamera al bagno; la casa deve "apparire" rispecchiare gusto e carattere di chi ci abita.
Domotica e hold styleDi grande tendenza gli abbinamenti azzardati tra il vecchio e classico stile bon ton e tutti i vantaggi della domotica; case super-funzionali ma arredate con stili classici; di tendenza e glamour la biancheria per la casa che deve essere scelta in base alle tinte dell'ambiente; azzardi anche in merito a statue e quadri, tendaggi e oggetti decorativi.
Articolo Precedente
Come redigere un contratto
Articolo Successivo
Infissiaroma risparmio e qualità per i tuoi infissi
Redazione