Strutture prefabbricate in cemento: utilizzi e applicazioni
di Redazione
20/01/2022
I prefabbricati in cemento hanno differenti vantaggi, perché possono rispondere a diverse tipologie di esigenze. Infatti sono vari gli usi che se ne possono fare anche per esempio per realizzare ambienti abitativi, uffici, strutture sportive e molti altri edifici anche di servizio pubblico. Ciò che li contraddistingue in maniera particolare consiste nel fatto che sono rapidi da allestire e sono molto versatili. Permettono di realizzare strutture flessibili, anche per rispondere a necessità di carattere temporaneo oppure per essere utilizzati più a lungo nel tempo. Considerando tutti questi vantaggi, si capisce come gli edifici prefabbricati in cemento oggi sono molto richiesti e molto diffusi nei loro vari utilizzi. Ma scopriamone di più sulle caratteristiche che possono avere queste strutture prefabbricate in cemento.
I vari tipi di realizzazioniLe strutture prefabbricate in cemento, come quelle di C.M.C. Prefabbricati Srl, sono costituite da moduli di dimensioni standard oppure realizzati su misura. Sono dei sistemi realizzati in calcestruzzo armato, quindi particolarmente stabili. In realtà, volendo fare una distinzione, possiamo distinguerne varie tipologie, come per esempio le pareti prefabbricate, che sono realizzate in differenti dimensioni e possono essere assemblate nel modo più rapido possibile. Oltre ai vantaggi che abbiamo già descritto precedentemente, questi moduli in cemento permettono anche di risparmiare rispetto a quanto verrebbe a costare un edificio di tipo tradizionale. Abbiamo detto che possono rispondere a differenti esigenze, anche perché le loro dimensioni sono molto varie e possono andare da pochi metri quadri fino a più di 2.000 metri quadri. Chi ha delle perplessità dal lato estetico dovrebbe ricredersi, infatti i prefabbricati in cemento vengono prodotti mostrando anche una grande cura nei confronti dei dettagli e prestando particolare attenzione anche alla qualità del loro livello architettonico. I prefabbricati in questione possono essere inseriti sia nei contesti urbani che in quelli extraurbani.
Per che cosa vengono utilizzati i prefabbricati in cementoVari sono gli usi che si possono fare dei prefabbricati in cemento. Per esempio nel contesto urbano possono essere utilizzati per realizzare delle strutture di servizi destinati al pubblico, come chioschi per le informazioni, toilette, caffè e aree ristoro. Possono essere utilizzati i prefabbricati anche nella realizzazione di strutture sportive e trovano particolare applicazione soprattutto in ambito turistico, anche nel mettere a punto delle strutture ricettive. Ma sono davvero tanti i contesti in cui possono trovare riferimento le strutture prefabbricate in cemento, anche perché, come abbiamo precisato, le loro dimensioni possono essere molteplici. Quindi possono essere usati anche come box per animali, come area fitness. Inoltre possono trovare applicazione come locali tecnici o magazzini. Vengono sempre più sfruttati negli ambienti professionali e industriali, per ampliare ambienti di lavoro senza necessità di effettuare lavori molto prolungati o che possono risultare piuttosto invasivi. Facciamo qualche esempio in questo senso. Per esempio, anche all’interno di aree produttive e industriali, si può benissimo realizzare con le strutture prefabbricate in cemento qualche area dedicata a specifici servizi, come per esempio un ambiente adibito ad ufficio, oppure nei contesti dei centri benessere si possono costruire delle mini spa. Come abbiamo potuto renderci conto da questi utilizzi che abbiamo descritto, i prefabbricati in cemento armato costituiscono ormai un punto di riferimento per tutto il settore delle costruzioni e dell’edilizia in generale. È possibile assemblarli con grande rapidità, senza che i lavori risultino prolungati nel corso del tempo. Garantiscono stabilità grazie anche alle rifiniture di cui sono dotati e molte aziende oggi decidono di affidarsi a queste strutture per la realizzazione di ambienti che trovano largo impiego in vari contesti, sia urbani che extraurbani. Le strutture prefabbricate in cemento hanno tutte le potenzialità per espandersi nel corso del tempo e continuare il loro sviluppo.
