Lavori fai-da-te: tutto ciò che devi sapere per farli in sicurezza

Per poter risparmiare chi ha dimestichezza con bricolage e DIY prova a fare da sé alcuni lavori che altrimenti avrebbero bisogno di coinvolgere direttamente un professionista. Dipingere e tinteggiare le pareti in primavera, sostituire alcune componenti idrauliche, riparare crepe, gestire la muffa o magari veri e propri lavori di ristrutturazione. Bisogna però sapere che, non essendo del settore, farsi male è un rischio.

I dati relativi al 2022 e 2023 mostrano un aumento di circa il 15% degli incidenti domestici rispetto agli anni precedenti: in casa, per distrazione o inesperienza o per aver indossato l’abbigliamento sbagliato, gli errori possono costare caro… molto più che il supporto di un esperto del settore. Vediamo quindi con gli esperti di Corsisicurezza.it alcune linee guida per svolgere in sicurezza lavori di piccola entità presso la propria abitazione.

Scegliere l’attrezzatura giusta

Il primo consiglio che gli esperti di Corsisicurezza.it vogliono fornirci è quello di prestare attenzione all’attrezzatura che utilizziamo quando facciamo lavori fai da te. Se i DPI non sono obbligatori poiché non siamo professionisti, dobbiamo essere comunque consci che impiegare strumenti di scarsa qualità o utilizzarli impropriamente è una fonte di pericolo.

Prima di metterti all’opera verifica quindi che siano in buono stato e adatti al compito; pensa ad un trapano non fissato correttamente, una scala instabile o un taglierino usurato quale tipo di incidente potrebbero provocare. Tips in più? Indossa sempre guanti, occhiali protettivi e scarpe antiscivolo.

Ambienti ventilati adeguatamente

Lo so, il timore di prendere un colpo d’aria ti porta a tenere le finestre chiuse ma in realtà quando si maneggiano colle, vernici e solventi la cosa principale da fare è aprire le finestre così che fumi tossici e altre inalazioni vengano limitate. Porte e finestre spalancate ti aiuteranno a mantenere una buona qualità dell’aria prevenendo malesseri e intossicazioni.

Gestione in sicurezza di impianti elettrici e idraulici

Magari alla scuola superiore avevi fatto delle brevi lezioni e te la cavi ma fai attenzione quando ti occupi di corrente elettrica. Effettuare riparazioni o installazioni che coinvolgono i seguenti impianti è possibile ma per prima cosa meglio staccare il collegamento dal quadro generale. Persino un piccolo errore potrebbe avere conseguenze molto gravi, quindi se non hai una conoscenza piuttosto approfondita evita assolutamente interventi complessi e contatta un professionista.

Anche l’idraulico ha spesso costi proibitivi e non sempre è tempestivo nell’arrivo in caso di emergenza: se devi cimentarti in interventi per bloccare allagamenti e perdite fallo in sicurezza. Prima di sostituire tubature o guarnizioni chiudi il rubinetto generale dell’acqua e tieni sempre a disposizione secchi e stracci. Ricorda poi di staccare la corrente, specialmente se hai elettrodomestici nella zona.

Attenzione alle altezze

Il numero più alto di incidenti domestici riguarda le cadute che avvengono per pura distrazione; cambiare una lampadina, installare una mensola, tinteggiare il soffitto o sostituire le tende hanno tutte in comune il problema dell’altezza. Usa una scaletta stabile e soprattutto indossa sempre scarpe da ginnastica mentre fai questa tipologia di attività. Non sottovalutare questo aspetto: scalzo o in ciabatte rischi davvero di farti male.

Come avrai compreso ascoltando i consigli degli esperti di Corsisicurezza.it, la possibilità di farsi male facendo lavori di fai da te è altissima. Cerca di mettere in pratica tutti questi suggerimenti per limitare i rischi e se non ti senti sicuro, contatta un professionista e affidagli l’attività.