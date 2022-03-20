Manutenzione trattore, alcuni consigli utili
di Redazione
20/03/2022
Avere la massima cura di tutti quei sistemi e strumenti che si usano nella vita di tutti i giorni, soprattutto in ambito lavorativo, fa tutta la differenza del mondo, perché consente di ridurne l’usura e, di conseguenza, permette di poterli usare più a lungo. Un discorso che vale, ad esempio, anche in caso di un trattore. Porre la massima attenzione alla sua manutenzione è fondamentale, dal momento che, concentrandosi su determinati dettagli, si può davvero pensare di prolungare la sua “vita” per un bel po’ di tempo in più rispetto a quanto si potrebbe prevedere inizialmente, magari provvedendo ad acquistare specifici accessori sul sito ideashopadria.com.
Seguire il manuale di manutenzioneÈ chiaro che il primo passo per poter svolgere in maniera responsabile e logica l’attività di manutenzione è quello di seguire, passo dopo passo, quelle che sono le istruzioni contenute all’interno dell’apposito manuale di manutenzione. Ogni modello di trattore, come si può facilmente intuire, presenta delle necessità diverse in base a quelle che sono le principali caratteristiche. Un altro aspetto fondamentale che deve essere valutato è quello che riguarda l’attrezzatura. Infatti, svolgere la manutenzione del trattore vuol dire anche avere a disposizione gli strumenti adatti per portare a termine in maniera efficace una simile operazione. Di conseguenza, serve avere a disposizione una buona gamma e varietà di chiavi, così come anche di altri strumenti più grandi in confronto a quelli che vengono usati per la propria auto. Insomma, c’è bisogno di provvedere all’acquisto dell’attrezzatura migliore per la manutenzione di un trattore.
Quali sono le linee guida e i consigli da rispettareCome abbiamo detto in precedenza, è necessario svolgere una manutenzione ben precisa per ciascuna tipologia di vettura, rispettando delle linee guida e raccomandazioni ben precise. In primo luogo, si tratta di garantire una migliore protezione del trattore rispetto a ogni tipo di agente atmosferico. La soluzione migliore sarebbe quella di conservare il trattore all’interno di un garage piuttosto che di un capannone. Nel caso in cui tale scelta fosse impraticabile, ecco che si dovrebbe quantomeno provare ad evitare che la pioggia possa abbattersi sul sistema di scarico. Fondamentale anche coprire quantomeno il sedile e la strumentazione. Molto importante anche provvedere alla gestione corretta e regolare dei fluidi. Infatti, nel caso in cui si dovessero notare delle perdite di fluidi, il rischio in cui si potrebbe incappare, senza intervenire in maniera urgente e tempestiva, è quello che una delle componenti fondamentali del trattore potrebbe essere più facilmente soggetta all’usura. Per capire come si deve controllare ciascun fluido, è fondamentale seguire quanto riportato all’interno del manuale d’istruzioni. Si suggerisce anche di tenere sotto controllo in maniera regolare la pressione delle gomme. Occhio, ovviamente, anche allo stato di tubi e cinghie. Nel caso in cui un tubo, piuttosto che la cinghia, possa aver subito dei danni, sia per colpa di elementi o fattori esterni, oppure si fosse rotto completamente, ecco che si deve procedere con la sostituzione. Nel caso in cui gli accessori piuttosto che le connessioni dovessero avere delle perdite, è fondamentale procedere il prima possibile stringendoli oppure cambiando le guarnizioni. Ovviamente, sono diversi gli elementi che devono essere verificati e controllati il più possibile e con un occhio di riguardo. Tra gli altri, troviamo inevitabilmente i freni. In questo caso, il consiglio migliore da seguire è quello di conservare i collegamenti degli stessi sempre ben lubrificati, accertandosi che la frenata sia ancora efficace e regolare. Inoltre, deve essere oggetto delle medesime verifiche anche tutta quella strumentazione che serve per l’indicazione della temperatura, ma anche il livello di pressione dell’olio, piuttosto che il tachimetro. Infine, anche la pulizia e il controllo costante e puntuale dei filtri è estremamente importante, visto che in caso contrario i componenti potrebbero subire diversi danni.
Redazione