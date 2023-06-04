Guida al trattamento, smaltimento e riciclaggio dell'amianto
Il modo migliore per gestire, smaltire e riciclare l'amianto è assumere professionisti autorizzati per l'abbattimento dell'amianto. Scopri di più su come viene riciclato l'amianto e su come i professionisti gestiscono e smaltiscono in sicurezza i materiali contenenti amianto.
Perché è importante gestire l'amianto in modo sicuroLa manipolazione impropria di materiali contenenti amianto mette i lavoratori e il pubblico in generale a rischio di sviluppare malattie legate all'amianto come il cancro del mesotelioma , il cancro del polmone e l'asbestosi. Il rischio di sviluppare una di queste malattie aumenta con ogni esposizione all'amianto. Sfortunatamente, gli specialisti del mesotelioma non hanno trovato una cura per il mesotelioma o altre malattie legate all'amianto. Ecco perché sono diventate leggi severe norme sulla manipolazione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Queste normative mirano a prevenire l'esposizione all'amianto dei lavoratori e del pubblico in generale. Grandi multe e sanzioni gravi sono in vigore per coloro che violano le leggi sull'amianto. Multe e sanzioni dissuadono i fai-da-te dall'esecuzione di progetti di abbattimento dell'amianto che dovrebbero essere eseguiti da un professionista. Incoraggiano inoltre i proprietari di edifici e le società di abbattimento a seguire le normative esistenti per preservare la salute pubblica.
Come gestire e smaltire l'amiantoLa prima e più importante cosa da sapere sulla gestione e lo smaltimento dell'amianto è che non dovresti farlo da solo. L'amianto è un cancerogeno mortale che dovrebbe essere gestito solo da professionisti autorizzati nell'abbattimento dell'amianto. Sebbene sia possibile trovare informazioni online sull'abbattimento dell'amianto fai-da-te, si consiglia vivamente di non tentare di disturbare in alcun modo i materiali contenenti amianto. Se trovi prodotti di amianto friabile nella tua casa, puoi bagnarli con cura per evitare che rilascino fibre fino a quando non puoi ottenere un professionista autorizzato per valutare la tua casa. Questi professionisti sono altamente qualificati e certificati per seguire tutte le leggi federali e statali che regolano l'abbattimento e lo smaltimento dell'amianto. Se non assumi un professionista, rischi di infrangere una delle tante leggi che regolano l'amianto e corri il rischio di incorrere in una grave multa o sanzione. Dopo aver rimosso l’amianto dal tetto è necessaria la creazione di una nuova copertura. Questa può essere fatta dalla stessa azienda che ha smaltito l’amianto se questa prevede il servizio oppure è possibile chiedere ad un’altra ditta di professionisti specializzata nella realizzazione di tetti e coperture.
Come viene riciclato l'amianto?Quando si ricicla l'amianto, i trattamenti termici a microonde o la macinazione ad alta velocità dello stesso riscaldano la sostanza, creando materiali non pericolosi come il vetro o la porcellana. Gli sviluppi tecnologici relativamente recenti del settore privato e del pubblico consentono di trasformare i prodotti di amianto in materiali non tossici, ma il processo è complesso e costoso. Esistono diversi metodi per il riciclaggio dell'amianto:
- Il metodo più consolidato riscalda i materiali contenenti amianto in una soluzione di idrossido di sodio sopra i 1.250 gradi Celsius per abbattere l'amianto. Il processo provoca la decomposizione termica delle fibre di amianto e produce un tipo di vetro non pericoloso. Il vetro può essere utilizzato per realizzare manufatti come piastrelle in ceramica e gres oppure può essere utilizzato come aggregato per carreggiate e calcestruzzo.
- Un altro metodo utilizza un trattamento termico a microonde per trasformare l'amianto in mattoni di ceramica o piastrelle in gres porcellanato.
- Un terzo metodo utilizza un processo di macinazione ad alta velocità per scomporre le fibre di amianto in minerali inerti non pericolosi.
Come identificare e proteggere la tua famiglia dall'amiantoConoscere i prodotti a base di amianto che possono essere comuni nelle case e nelle scuole può aiutarti a proteggere la tua famiglia dall'esposizione all'amianto. Ciò aiuterà anche i membri della tua famiglia a imparare a riconoscere ed evitare i rifiuti scaricati in modo improprio che potrebbero contenere amianto. Non c'è modo di sapere visivamente se un prodotto contiene amianto. La migliore pratica è conoscere i prodotti che potrebbero contenere amianto e trattarli come se lo facessero, fino a quando non li avrai testati. Quando le persone affittano o acquistano una nuova casa costruita prima degli anni '90, è probabile che contenga prodotti di amianto. Anche le nuove case costruite oggi possono contenere amianto nei materiali di copertura e pavimentazione, scandole di cemento, pannelli di legno e lastre ondulate. I vecchi prodotti contenenti amianto possono includere:
- Isolamento
- Materiali per pavimenti
- Materiali del soffitto
- Materiali di copertura
- Adesivi
- Condutture di areazione
- Cartongesso
- Scandole e rivestimenti
- impianto idraulico
- Materiali per caminetti
