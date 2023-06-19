Centralino telefonico Voip, alla scoperta di tutti i vantaggi
di Redazione
19/06/2023
Nel corso degli ultimi tempi, si sente sempre più di frequente parlare di tecnologia VoIP come di un’alternativa credibile e affermata. In effetti, sempre più aziende stanno pensando al passaggio da un centralino telefonico classico ad un centralino telefonico VOIP: cerchiamo di scoprire quali i principali vantaggi di effettuare una simile scelta, tenendo conto di come affidarsi alla ditta specializzata più affidabile ed esperta, come questo servizio voip a Torino, è sempre la cosa migliore da fare.
VOIP, di cosa si trattaSe pensate che il VOIP rappresenti quelle telefonate che vengono garantite mediante una connessione a internet, vi state sbagliando di grosso. Non è la stessa cosa di Skype e, soprattutto, non è affatto vero che senza una connessione al web non si può effettuare alcuna telefonata. In poche parole, siamo di fronte a una tecnologia che garantisce la possibilità di veicolare il traffico voce direttamente sul tradizionale cablaggio di rete. Grazie a questa peculiarità, evitando la ben nota differenziazione tra la rete voce e la rete dati, in qualsiasi luogo vadano a transitare i dati, allo stesso modo possono transitare senza problemi pure le telefonate. La telefonia VOIP, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, non funziona mediante internet, ma può andare a sfruttare il web per poter incrementare ulteriori funzionalità, diminuire il più possibile le spese legate alle varie telefonate e, al contempo, sfruttare la rete internet per poter veicolare in maniera più efficiente il traffico delle chiamate.
Quali sono i punti di forza della telefonia VOIPDal momento che la rete voce e la rete dati vengono instradate in un solo cablaggio, ecco che finalmente non si avrà più alcun tipo di preoccupazione circa la necessità di assemblare un cablaggio differenziato. Tutto questo vuol dire che l’aggiunta piuttosto che lo spostamento di un telefono non comporterà nulla più che quando bisogna spostare qualsiasi altra periferica, con evidenti vantaggi dal punto di vista della semplicità e della rapidità. Dal momento che la tecnologia VOIP viene integrata direttamente nella rete, andando a usarne proprio i protocolli di comunicazione, qualsiasi telefono potrà contare, esattamente al pari di quello che si verifica come qualsiasi pc, una configurazione personalizzata internamente. Così facendo, ecco che si può provvedere allo spostamento del telefono in ogni tipo di presa, evitando di andare a toccare e modificare la configurazione.
La connessione di sedi distaccate oppure da remotoVisto che la rete internet viene sfruttata esattamente al pari di un cablaggio, ecco che c’è la possibilità di effettuare anche il collegamento di sedi remoto in maniera estremamente facile e, al contempo, decisamente funzionale. I centralini telefonici che si trovano in differenti sedi si possono collegare internamente mediante il web. Così facendo, è chiaro che tutti gli interni di un’azienda, ad esempio, risultano interconnessi, esattamente come se si trovassero compresi in un solo centralino telefonico VOIP. Questo aspetto si rivela un aspetto decisamente conveniente. In primo luogo, si vanno ad azzerare le spese legate alle telefonate tra le diverse sedi. Non solo, dato che un altro punto di forza di questa tecnologia è legato all’opportunità di eseguire l’inoltro delle chiamate tra le varie sedi, ma si può anche pensare di avere un solo risponditore automatico e così via. Infine, andando a sfruttare il programma delle telefonate verso l’esterno, c’è un altro aspetto vantaggioso, che è legato all’opportunità di decidere da quali linee, così come da quale sede mandare verso l’esterno delle telefonate specifiche. Quando si parla di telefonate in ingresso, invece, ecco che si può addirittura decidere quali telefoni conviene far squillare, così come il risponditore da attivare, senza imporre dei vincoli ad oggetto il numero che viene chiamato.
