Natale in casa: arredamento e fiori per decorazioni magiche

Gusto e fantasia, la casa si trasforma con gli addobbi natalizi

Il Natale si avvicina e con esso la voglia di trasformare casa in qualcosa di unico. Il periodo è il più bello dell’anno e le decorazioni adatte trasformeranno l’ambiente che viviamo. Chi non abbellisce casa facendosi trasportare dalle magiche atmosfere che sono le festività natalizie sanno regalare? Servirà la giusta idea, un tocco unico, originalità e tanta creatività. Avete mai pensato a decorazioni e fiori adatti? Scopri di più le idee più belle sui diversi siti specializzati.

La ghirlanda e la Stella di Natale, un classico delle feste

Le idee sono tante, eleganti, semplici e adatte ad ogni singola esigenza. Queste rappresentano una soluzione originale per l’arredamento di Natale. Qualche esempio? La ghirlanda, uno dei simboli più conosciuti del Natale: potrete inserirle all’esterno, sulla porta d’ingresso, o anche nella parte interna. Un’altra pianta classica è la Stella di Natale, una tipologia che regala calore e luce con un colore rosso unico. Ottima per essere posizionata in ogni angolo della casa, sarà ottimale metterla in una zona luminosa ma con luce indiretta.

L’albero di Natale? Elegante anche con dimensioni ridotte

Se si sceglie l’eleganza allora non si può prescindere dal pino decorato in vaso, ideale per un tavolo o un mobile di piccole dimensioni o anche per uno spazio a terra. E il classico albero di Natale? A volte si pensa solo al classico abbellimento ma in formati più piccoli può rappresentare una soluzione ideale ed elegante. Le caratteristiche? Il fogliame risulterà ricco che gli donerà un fascino tipico. Dovrete mantenere il terreno umido e preferisce molta luce anche se fosse diretta.

L’abbellimento del centrotavola? Un significato che viene da lontano

Come abbellire le nostre tavole nel periodo di Natale? Pensate al cenone della vigilia, al pranzo nel giorno della Festa, servirà qualcosa che possa donare un qualcosa in più. Un bouquet rosso con rose, gerbere e amaryllis oppure l’idea di unire fogli di cotone e agrifoglio o ancora unire fiori misti con toni blu, bianchi e rossi. Il centrotavola decorato non è una cosa improvvisata ma al contrario ha un significato ben preciso. Rappresenta infatti la luce del sole con la fine dell’inverno e l’inizio della stagione primaverile.

Gli elementi naturali per un addobbo fai da te

Per il centrotavola potrete utilizzare soluzioni fai da te. Recuperando i diversi elementi naturali magari dal bosco o chi ha la possibilità dal giardino e unendoli con candele o sfere natalizie si potrà creare l’atmosfera più intima, familiare, calda. Si potranno scegliere però anche fiori natalizi freschi o anche quelli invernali tipici del periodo come l’Abete Nobilis che riporta alla mente atmosfere e paesaggi innevati tipiche del periodo che stiamo vivendo.

Qual è la vostra idea di abbellimento natalizio?

Queste e molte altre sono le idee per abbellire la casa nei giorni unici del Natale. Un modo per vivere meglio la festa, per attribuire un significato particolare e per scatenare la vostra fantasia e la voglia di stupire chi verrà a trovarvi. Avete già pensato a come trasformare i vostri ambienti?