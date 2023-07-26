Come aumentare il valore di un’abitazione: alcuni utili consigli
di Redazione
26/07/2023
State pensando di vendere la vostra abitazione per comprarne un’altra? Uno dei primi aspetti su cui ci si interroga è il guadagno che si può ottenere da tale operazione. Il problema è che spesso e volentieri il prezzo di vendita aumenta in misura importante con il crescere del valore dello stesso immobile. Intervenire su quest’ultimo preventivamente al fatto di metterlo sul mercato e di proporlo in vendita è sicuramente la cosa più sensata ed efficace da fare. Spesso e volentieri, infatti, è sufficiente effettuare pochi, ma ben precisi e mirati, interventi ed ecco che il guadagno sale notevolmente, mentre in altri casi si deve intervenire in maniera più complessa e corposa e, chiaramente, anche l’investimento che si deve mettere in conto è notevole. Complessivamente, il discorso è che investire per migliorare una casa prima di metterla in vendita è sempre un ragionamento corretto: il prezzo di vendita può salire anche fino al 20% e i tempi di vendita si riducono proporzionalmente.
Cambiare gli impianti e i serramentiUn aspetto che sicuramente tiene ben ancorato a terra il valore di una casa è legato alle cattive condizioni in cui versano i suoi impianti. Si tratta di un elemento che viene valutato con la massima attenzione da chi deve acquistare un’abitazione. Qualora quest’ultima dovesse avere degli impianti piuttosto vecchi e mal tenuti, ecco che più o meno a breve termine si potrebbe dover affrontare delle problematiche dal punto di vista idraulico, ma anche elettrico e a livello delle pavimentazioni. Il rischio, per chi compra, quindi, è quello di dover fare un secondo investimento molto corposo dopo il primo legato all’acquisto della casa. Tra i vari elementi che portano a un buon aumento del valore di una casa troviamo quegli interventi legati all’installazione o al miglioramento di impianti che fanno fare un salto di qualità al comfort della casa. Quindi, si sta facendo riferimento all’impianto di climatizzazione, a quello antifurto e alle zanzariere, giusto per fare un esempio. È sufficiente mettere in conto un investimento di poche migliaia di euro per rendere più affascinante un’abitazione agli occhi di chi la deve comprare. Ad esempio, si può pensare di investire su impianti che garantiscono una migliore efficienza sotto il profilo energetico. Evitare gli sprechi o ridurli il più possibile, al contempo abbassando anche i consumi e le spese, è uno di quegli aspetti che vengono più apprezzati dai potenziali acquirenti.
Installare un montascaleMigliorare l’accessibilità generale di una casa è un aspetto fondamentale per fare in modo di viverla senza alcun limite e in totale autonomia. Soprattutto per chi ha in famiglia una persona disabile o con problematiche a camminare, ecco che acquistare un’abitazione che ha già installati certi impianti può fare davvero la differenza e aumentare il comfort abitativo. Date un’occhiata ai migliori prezzi dei montascale per disabili, tenendo conto di scegliere solamente le soluzioni più adatte in riferimento al rapporto tra qualità e prezzo. In commercio ci sono tanti modelli di montascale per disabili e, di conseguenza, serve avere le idee ben chiare su quelli più adeguati alle proprie esigenze.
Sostituire infissi e pavimentiSe gli impianti hanno la loro importanza, va detto che anche il primo impatto estetico di chi entra in una csa può fare la differenza. Ecco spiegato il motivo per cui cambiare gli infissi e i pavimenti che sono mal ridotti e particolarmente vecchi è la cosa migliore da fare. Insomma, uno di quegli interventi che bisogna mettere in conto per raggiungere l’obiettivo di far lievitare il valore dell’immobile. È sufficiente riflettere su come solamente la sostituzione del pavimento comporta un incremento pari al 3% del suo valore.
