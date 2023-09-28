Come effettuare la manutenzione degli ascensori
28/09/2023
Gli ascensori costituiscono una parte fondamentale della vita quotidiana di ciascuno, in particolare di coloro che a causa di disabilità o infortuni sono impossibilitati all’utilizzo delle scale per raggiungere i piani alti degli edifici e dei palazzi. Tuttavia, gli ascensori necessitano di particolare attenzione e manutenzione per far sì che funzionino sempre in totale sicurezza. Di seguito, tutte le informazioni su come effettuare la manutenzione degli ascensori.
L’importanza della manutenzione preventiva degli ascensoriPer garantire la massima prestazione e sicurezza degli ascensori installati all’interno di edifici, condomini e abitazioni, è fondamentale effettuare una regolare manutenzione preventiva che impedisca a eventuali problematiche strutturali o tecniche di peggiorare e mettere in serio pericolo l’incolumità di coloro che usufruiscono di tali servizi. Dunque, è necessario programmare delle ispezioni effettuate da tecnici qualificati e certificati in grado di verificare il corretto funzionamento di ogni parte costitutiva dell’ascensore. In primo luogo, gli esperti dovranno osservare tutte le parti meccaniche, quali cinghie, pulegge e cavi per individuare eventuali segni di usura o corrosione. Altrettanto importante è il controllo elettrico che consiste nell’ispezione del pannello di controllo, dei cablaggi e delle componenti elettroniche dell’ascensore. In seguito, i tecnici dovranno effettuare una verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell’ascensore, quali i limitatori di velocità e i sistemi di arresto di emergenza.
Differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria dell’ascensoreUn primo aspetto da tenere in considerazione quando si intende effettuare la manutenzione dell’ascensore consiste nella differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria, o preventiva, è programmata periodicamente e viene effettuata almeno due volte nel corso di un anno solare. Tale tipologia di manutenzione è fondamentale ai fini del corretto funzionamento dell’ascensore e della prevenzione di eventuali guasti che, se gravi, necessiteranno di ingenti costi di riparazione. La manutenzione ordinaria comprende, di norma, tutti i controlli relativi al corretto funzionamento delle porte, della pulsantiera, dei freni di emergenza, dell’impianto elettrico, della puleggia e delle funi, nonché di tutte le componenti meccaniche che possono richiedere trattamenti di lubrificazione. Qualora si riscontrassero dei problemi a seguito di tali ispezioni, il personale qualificato procederà nella sostituzione di eventuali parti danneggiate o, se necessario, nell’interruzione del funzionamento dell’ascensore fino a quando non sarà possibile usufruire dell’impianto in totale sicurezza. A differenza della manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria non viene programmata con anticipo ma ha luogo quando si riscontrano guasti nel funzionamento di una o più componenti dell’impianto e consiste nelle procedure di riparazione o sostituzione di elementi che non sono compresi all’interno del contratto di manutenzione ordinaria dell’ascensore. Anche tali interventi devono naturalmente essere svolti da personale qualificato solo a seguito di richiesta da parte di un ingegnere di Ente preposto. Il proprietario dell’impianto, o l’amministratore in caso di condominio, ha l’obbligo di eseguire qualsiasi riparazione segnalata e, in caso di negligenza, sarà ritenuto unico responsabile qualora si verifichino incidenti.
Manutenzione degli ascensori: come riparare un ascensore guastoPer effettuare una corretta manutenzione di un ascensore, occorre riferirsi a professionisti del settore, come quelli che si occupano della Manutenzione ascensori a Modena. Qualora si individuassero anomalie durante i test effettuati, è importante intervenire tempestivamente per risolvere qualsiasi problema e impedirne, così, il progressivo peggioramento che porterebbe a un grave guasto. Invece, se a seguito delle ispezioni programmate un ascensore risulti mal funzionante, è importante procedere nella risoluzione dei problemi a seconda dell’entità di questi ultimi. In caso di necessità, il primo passo da compiere potrebbe essere quello di effettuare una lubrificazione delle parti meccaniche mobili dell’ascensore per ridurre l’attrito e prevenire l’usura. Nel caso in cui si osservino evidenti segni di usura su una o più parti dell’ascensore, sarà doveroso sostituire qualsiasi elemento danneggiato. è importante che i controlli e la riparazione dell’ascensore siano effettuati da personale in possesso del certificato di abilitazione.
