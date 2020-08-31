Arredo bagno, come avere tutti i confort
di Redazione
31/08/2020
Arredare un bagno con tutti i comfort è fondamentale per potersi rilassare e concedersi una pausa di relax e benessere totale. Ecco alcuni consigli di arredo bagno per avere tutti i comfort.
Fattori da tenere in alta considerazioneNella scelta dell’arredo bagno bisogna tenere in alta considerare alcuni fattori che sono determinanti nel rendere l’ambiente confortevole, che sono:
- Qualità dell’arredo bagno
- Funzionalità dei mobili
- Stile ideale preferito
La scelta del rivestimentoUna delle cose da non sottovalutare nell'arredo bagno è il rivestimento. Le piastrelle per il pavimento e le pareti devono essere adeguate alle dimensioni della stanza e allo stile a cui ci si vuole ispirare. Se il bagno è di dimensioni piccole la scelta migliore è optare per piastrelle dai toni neutri, che avranno l’effetto di rendere la zona più confortevole. Se invece il bagno è di grandi dimensioni si possono scegliere tonalità più vivaci e che daranno allo spazio un tocco moderno.
La scelta dei sanitariI sanitari rappresentano la parte più importante del bagno e bisogna scegliere quelli giusti per renderlo ancora più confortevole. Per creare un ambiente moderno e contemporaneo i sanitari ideali sono quelli sospesi, che hanno un design sobrio e fresco e che aggiungono alla stanza un piacevole effetto di leggerezza. Per creare armonia nel bagno i sanitari vanno scelti dello stesso materiale del lavandino, tuttavia, se si vuole dare un aspetto più glamour e chic all'insieme, si può optare per lavandini in cristallo dalle gradazioni di colore diverse, da scegliere in base al rivestimento. In un bagno grande la scelta della vasca idromassaggio da collocare al centro della stanza dona senza dubbio un effetto suggestivo, ma ad oggi anche la doccia regala gli stessi comfort e basta sceglierne una super accessoriata per assicurarsi il massimo benessere.
Mobili per il bagnoUtili e funzionali, i mobili per il bagno sono indispensabili per tenere a posto tutto quanto serve per la pulizia quotidiana del corpo. Sul mercato si trovano mobili di ogni genere e in grado di assecondare tutti i gusti, a cominciare da quelli moderni e dalle linee minimal fino a quelli in arte povera. La scelta è ampia e si può optare per vetrinette, armadietti pensili, mobili con consolle, piano mensola, presenti in diversi materiali e colori per adattarli ad ogni stile e creare delle composizioni armoniose e gradevoli.
La scelta degli accessoriA completare l’arredo bagno intervengono anche gli accessori, quindi asciugamani, tendaggi e tappeti, elementi indispensabili che possono fare la differenza. Entrano in gioco anche accessori come l'asta per gli asciugamani, il portasapone, il porta rotolo per la carta igienica, e tanti altri oggetti pratici e funzionali che rendono l’ambiente ancora più accattivante. Ogni oggetto deve essere scelto in funzione del suo utilizzo e posizionato nel posto giusto per garantire massimo comfort.
Articolo Precedente
Impresa di pulizie, come scegliere
Articolo Successivo
Come scegliere i pavimenti più adatti per la tua casa?
Redazione