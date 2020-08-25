Come scegliere i pavimenti più adatti per la tua casa?
Diversi materiali su cui poter orientare la sceltaPrima o poi capita a tutti di dover pensare all'installazione di pavimenti Verona, sia che si tratti di una ristrutturazione che di una nuova costruzione. Individuare i perfetti rivestimenti Verona risulta essere, dunque, una tappa quasi obbligatoria. Scegliere il pavimento giusto non è una operazione semplice perché comporta, oltre a decisioni di puro gusto estetico, anche valutazioni funzionali di utilizzo e di budget. Poiché si tratta di una pavimentazione che andrà a ricoprire l'intera casa dovrà essere scelta nel migliore dei modi. In commercio è possibile scegliere diversi materiali: andiamo a scoprire i principali.
Pavimenti in legno VeronaChi adora il legno e non desidera altri materiali dovrà puntare per il parquet Verona. Il parquet rappresenta per alcuni un vero e proprio stile di vita a cui è difficile rinunciarvi. Coloro che scelgono il parquet per la propria abitazione desiderano portare la natura dentro casa e sentirne l'energia sotto i piedi. Infatti, stando a contatto con il legno possono essere evocati vecchi ricordi, emozioni, antichi profumi per cui, chi si orienta verso il parquet è alla continua ricerca di queste sensazioni. Questi pavimenti naturali Verona sono sinonimo di durabilità e sicurezza, un investimento in bellezza e qualità, che esprimono tutta la loro irresistibile eleganza.
Pavimenti in laminato VeronaIl laminato, conosciuto anche come finto parquet, rappresenta una soluzione più pratica ed economica rispetto al vero parquet. Scegliere i pavimenti in laminato Verona significa orientarsi verso una tipologia di pavimento a costi contenuti rispetto al vero legno, una maggiore facilità di posa grazie alla tecnica flottante ed al ridotto spessore, ma in grado di replicare perfettamente il legno nell’aspetto migliorandone le prestazioni. A differenza del parquet tradizionale, il laminato presenta una maggiore resistenza allo sporco e all'umidità, un maggior risparmio a livello economico ed una più facile manutenzione. Un altro punto a favore del laminato è la sua velocità e praticità di posa: può essere posato sia su solette in cemento sia su pavimenti già esistenti a patto che la superficie sia regolare e con livelli minimi d’umidità.
Pavimenti in resina VeronaIl materiale del momento è senza alcun dubbio la resina, dal design unico e raffinato. Infatti i pavimenti in resina Verona vengono scelti sempre di più dagli amanti dell'interior design per dare alla propria abitazione quell'appeal contemporaneo. La resina, oltre a consentire una personalizzazione molto varia, si applica in modo semplice e veloce, garantendo una durata nel tempo a prescindere che venga adottata per le ristrutturazioni che per le nuove costruzioni. E' durevole, facile da pulire e permette anche soluzioni molto decorative, grazie all’ampia gamma di varianti e finiture. Una delle caratteristiche dei pavimenti in resina è la sua unicità: non esiste un pavimento uguale ad un altro. Chi ama la resina apprezza il lavoro artigianale compiuto dall’applicatore e la considera come una piccola opera d’arte sotto i suoi piedi, da vivere nella sua unicità. Se desideri essere guidato nella scelta dei pavimenti più adatti alla tua casa, affidati ai tecnici SVAI richiedendo subito una consulenza.
