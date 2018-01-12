I tavolini da salotto sono spesso il fulcro dei salotti, attorno ad essi vi si organizzano i posti a sedere. Lo usiamo per appoggiare bevande, riviste o i piedi mentre guardiamo la televisione o leggiamo un buon libro, o ancora per esporre oggetti decorativi. Spesso però quando decidiamo di decorare il tavolino vicino al divano subiamo un blocco creativo e alla fine solo in pochi sanno adornarli in modo tale da dargli il giusto risalto. Il tavolino da caffè è uno dei pezzi più importanti per ogni salotto, formale o informale, e allora perché non farlo diventare il punto focale dell’intero ambiente? Ricorda, anche se il tuo tavolino è fatto di pietra, gli oggetti invece no, quindi puoi sempre aggiungerne o portarne via a seconda delle necessità. L’importante è iniziare con cose semplici, ad esempio un piatto pieno di conchiglie o con delle candele profumate. A volte il nostro primo istinto è quello di ricoprire l’intera superficie ma molte cose non servono affatto se non a creare inutile ingombro. Prova a lasciare una parte del tuo tavolino esposta per un effetto più pulito: sei tentato di mettere in bella mostra la tua intera collezione di vasi? Inizia con uno solo, magari ti renderai conto che è tutto ciò che serve! Per coloro che invece preferiscono uno stile più pomposo ma allo stesso tempo ci tengono a mantenere un aspetto ordinato, possono provare a mettere un vaso pieno di fiori sul tavolino, il risultato finale sarà abbondante ma contemporaneo, soprattutto se scegli fiori particolari!

Come decorare i tavolini da salotto: colori tenui