Stiratrici verticali: funzionano davvero?
di Redazione
25/04/2020
Negli ultimi anni si sente parlare sempre di più delle stiratrici verticali e del grande progresso che hanno portato nel settore. Il mondo, a riguardo, si divide un po' a metà:
- da una parte chi le ritiene un elettrodomestico inutile o, comunque, poco pratico;
- dall'altra chi, invece, ritiene che possano di gran lunga velocizzare e rendere più efficace l'azione dello stirare.
Stiratrici verticali: tutto quello che c'è da saperePartiamo dal presupposto che stirare è una faccenda domestica per lo più odiata dalla maggior parte delle persone. Tuttavia, però, bisogna anche ammettere che è altamente necessaria per più motivi:
- estetica del capo d'abbigliamento;
- cura del capo d'abbigliamento.
Cosa sono le stiratrici verticali?La prima cosa che dobbiamo capire insieme è cos'è realmente una stiratrice verticale. Questo elettrodomestico si compone di diversi elementi:
- un piccolo ferro da stiro od una sorta di spazzola
- un serbatoio od una caldaia per l'acqua
- un'asta che si estende verso l'alto.
Quali sono i vantaggi delle stiratrici verticali?Un vantaggio, in realtà, lo abbiamo già accennato poco fa: il poter restare perfettamente in posizione eretta senza doversi piegare ed assumere posizioni scomode con la schiena. Altro dettaglio non da poco, poi, è la possibilità di sfruttare il peso dell'indumento durante la fase di stiraggio. Una maglietta, una camicia, ma anche qualsiasi altro tipo di capo appeso ha, infatti, un peso maggiore che lo porta verso il basso e che, quindi, porta ad una eliminazione delle pieghe molto più rapida ed efficace. Altro dettaglio non da poco, poi, è sicuramente il poco spazio che necessita una stiratrice verticale. Un pro davvero importante se in casa hai poco spazio o se magari viaggi tanti e necessiti una soluzione portatile per avere sempre vestiti in ordine.
Quali sono gli svantaggi delle stiratrici verticali?Dare uno sguardo completo ad un determinato settore od argomento significa esaminare sia i pro che i contro. Gli svantaggi per quanto riguarda le stiratrici verticali a dire il vero non sono poi molti. Il costo iniziale potrebbe essere sicuramente un freno per molti. Devi sapere, infatti, che una stiratrice verticale ha un costo sicuramente più alto rispetto ad un classico ferro da stiro. Devi pensare, però, che si tratta di un doppio investimento:
- di tempo, perchè in futuro tutto il tempo guadagnato grazie alla fase di stiraggio molto più rapida lo potrai da dedicare ad altre attività;
- di denaro, in quanto impiegando meno tempo avrai anche un minor consumo di energia elettrica ed acqua.
Articolo Precedente
Case moderne: come arredare la zona living
Articolo Successivo
Cambiare arredamento quando si aspetta un bambino
Redazione