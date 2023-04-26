Come scegliere il barbecue perfetto
di Redazione
26/04/2023
In commercio sono moltissimi i modelli di barbecue disponibili. Se ne trovano a gas, a carbonella, in metallo, in muratura; oltre a questo ormai da vari anni è facile trovare barbecue che si possono posizionare direttamente sulla tavola, o sul piano della cucina. Scegliere il modello adatto è una questione del tutto personale, che riguarda il tipo di utilizzo che si fa di questo genere di accessorio. Alcune persone amano così tanto il barbecue da possederne più di un tipo, per poter avere sempre a disposizione quello ideale per la specifica situazione.
Il combustibileIl primo elemento che si dovrebbe valutare quando si acquista un barbecue giardino è il combustibile che utilizza. Fino ad alcuni anni fa dire barbecue in Italia rimandava direttamente alle griglie a carbonella. Oggi le cose sono cambiate un po’ e l’offerta disponibile in commercio è decisamente ampia: si trovano facilmente griglie a legna, a gas ed elettriche. Ognuno di questi tipi di griglia offre diverse caratteristiche, la scelta è prettamente situazionale. Chi ama cucinare al barbecue molto spesso tende a prediligere i modelli a gas, perché la griglia è calda in pochi minuti e consente di preparare un singolo piatto anche ogni giorno. I modelli a legna sono quelli che richiedono maggiore tempo, perché per ottenere delle belle braci servono varie decine di minuti; è vero però che l’aroma offerto al cibo dalla legna è ottimo. Le griglie elettriche sono quelle che si possono usare facilmente anche sul terrazzo, adatte a chi non ha uno spazio all’aperto. Negli ultimi anni è diventato facile trovare anche in Italia chips di legno, che permettono di creare un poco di fumo anche con le griglie elettriche e a gas, rendendo il cibo più simile a quello preparato con altri tipi di combustibile.
Il materiale di cui è fatto il barbecueIl classico barbecue che si può trovare in molti giardini italiani è in muratura. Solido, poco costoso, relativamente durevole nel tempo, il barbecue in muratura necessita di uno spazio a esso dedicato, che viene utilizzato indipendentemente dalle condizioni climatiche, anche con il sole a picco o in una giornata di pioggia. Molti preferiscono invece i barbecue in lamiera metallica, piccoli e leggeri; spesso sono muniti di ruote, perché li si possa facilmente spostare. Offrono la possibilità di essere riposti in cantina o sotto una tettoia all’occorrenza, o quando non si devono utilizzare. I barbecue di nuova generazione sono in acciaio e offrono dimensioni generose; sono anche i prodotti più costosi, adatti a chi ama preparare spesso il cibo al barbecue, invitando amici e parenti in ogni occasione.
Le dimensioniPer ogni tipologia di barbecue sopra elencata si possono trovare modelli di varie dimensioni, da quelli minuscoli, su cui si può grigliare il pranzo per due persone posizionandoli sulla tavola di cucina, fino a quelli enormi, adatti a cene con anche oltre 10 persone. La scelta qui dipende dalle abitudini di una persona o della famiglia; va ricordato poi che su un grande barbecue è comunque possibile posizionare poche braci, o accendere solo un singolo bruciatore, per preparare una ridotta quantità di cibo. Su un piccolo barbecue invece la preparazione di cibo per molte persone costringe necessariamente a prolungare il tempo da trascorrere davanti al fuoco.
Redazione