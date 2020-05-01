Case moderne: come arredare la zona living
di Redazione
01/05/2020
Nel corso degli ultimi decenni le tendenze e le mode hanno subito – e di conseguenza anche dettato – una serie di cambiamenti determinanti negli stili, a tutti i livelli. Ecco che nell’attuale società lo stile che sembra essere più apprezzato, sicuramente comunque uno dei più gettonati, corrisponde a quello moderno: ma come è possibile arredare una casa seguendo questi principi? Non si tratta di un’operazione in realtà particolarmente complessa, ma per facilità è meglio dividere i vari ambienti e circoscrivere adesso la nostra analisi solamente ad una stanza precisa. Prendiamo allora in analisi una delle aree più importanti all’interno di un’abitazione, e supponiamo di dover ristrutturare o arredare una zona living: andiamo a vedere quali possono essere le direttive da seguire con questa finalità.
Le migliori soluzioni per la zona livingLa zona living è, come detto, una di quelle che possiedono un peso specifico decisamente elevato all’interno dell’equilibrio di un appartamento. Questo perché rappresenta una zona in cui tendenzialmente passeremo parecchio tempo rispetto ad altre stanze, e che molto probabilmente sarà frequentata ed osservata anche da una buona quantità di ospiti: ecco perché dovrebbe fare immediatamente un buon impatto, a prima vista. E per le stesse ragioni dovrebbe rappresentare quanto più la personalità di chi, in quella casa, vive. Ma quali sono le caratteristiche dello stile moderno che potremmo seguire per costruire o ristrutturare un luogo come questo? Cominciamo proprio da una prospettiva strutturale: una delle possibilità più apprezzate ed utilizzate negli ultimi anni è sicuramente rappresentata dall’ambiente openspace. Questa modalità di gestione dello spazio ci permette di dosare la metratura secondo le nostre preferenze, e di assegnare le porzioni che più preferiamo di quell’enorme ambiente agli angoli che, a nostra discrezione, stanno meglio in un determinato punto: quello destinato alla cucina, quello living, quello all’interno del quale allestiremo la nostra sala da pranzo e così via. Sicuramente un openspace rappresenta grande modernità. Per restare su questo stile, potremo separare questi ambienti ideali utilizzando dei muretti bassi, che vadano proprio a garantire l’ottima riuscita di un openspace sostituendo i muri normali, e definendo però allo stesso tempo i vari spazi. Parlando dei materiali, sono assolutamente indicati per questo tipo di casa tutti quelli che possono garantire un mix tra antichità e modernità: da una parte marmo e legno, dall’altra l’acciaio. Rimanendo su questa lunghezza d’onda, analizziamo adesso quali sono le soluzioni migliori per quel che riguarda i colori delle pareti e l’arredamento vero e proprio: due elementi che vanno a completarsi. Nello stile moderno infatti devono risaltare proprio quegli elementi – non eccessivi – di decorazione: esiste in effetti una vasta scelta di librerie moderne, che potremo alternare con piante ed un caratteristico caminetto. In merito alle pareti invece, sono consigliate tonalità quanto più neutre.
Gli errori da non commettereAbbiamo elencato tutta una serie di elementi che vanno a costituire una perfetta zona living in stile moderno, ma vediamo adesso quali sono dall’altra parte tutte quelle cose che è meglio evitare, e che invece vanno a rappresentare gli errori più comuni commessi in fase di arredamento. Tanto per cominciare è necessario fare un focus sull’ingresso: questo deve accogliere nella nostra abitazione, e dunque è necessario evitare un ingresso disordinato. Allo stesso tempo, pur avendo optato per un openspace, non dobbiamo ignorare il flusso: ci saranno alcuni “corridoi” ideali lungo i quali a noi stessi ed ai nostri ospiti verrà più immediato camminare. Non andiamo quindi ad ostacolarli con oggetti ingombranti di ogni tipo. Infine, ricordiamoci sempre che la chiave di tutto è l’equilibrio: l’ambiente non deve risultare ad un primo sguardo troppo pieno, ma nemmeno troppo vuoto. Una giusta via di mezzo tra gli elementi d’arredo sarà quell’aspetto in più per la nostra abitazione.
Redazione