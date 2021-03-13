Loading...

100casa Logo 100casa

Ville e casolari in campagna tra le scelte più gettonate dagli italiani che si allontanano dalle città

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Nel corso degli ultimi anni le persone stanno riscoprendo sempre di più il piacere di avere spazi ampi intorno a sé e dell’aria aperta. Non solo, si vogliono allontanare dalla città, per abbandonare il caos, l’inquinamento e gli stretti appartamenti da condividere in condomini per niente silenziosi. Queste sono alcune delle ragioni che ha permesso d’assistere nel corso degli ultimi anni a una vera e propria riscoperta della natura e degli spazi salubri, aperti e dove è possibile godersi la giusta calma e una buona tranquillità. Questo trend verso una vita di tranquillità in campagna, in collina e in zone lontane dal caos cittadino ha visto due tipologie di richieste: case fuori città per viverci tutto l’anno oppure l’acquisto di ville e casali dove passare il fine settimana e le proprie vacanze. In entrambi i casi, sono sempre di più coloro che scelgono di comprare case, ville, casolari in campagna. Un aumento di domanda segnalato anche da Interalia Immobiliare, che si occupa da anni della vendita di case, casolari e ville anche fuori dal caos cittadino. Ma quali sono le scelte più gettonate? Vediamolo insieme!

Ville in campagna: tra le proposte che destano maggior interesse

Molti italiani hanno riscoperto un vero e proprio nuovo amore per il verde, la natura e la campagna. Le ville in campagna sono state per questo motivo una delle scelte più gettonate e anche la categoria più apprezzata da coloro che vogliono comprare una casa fuori città. Le ville in campagna, che un tempo sembravano essere solo appannaggio degli stranieri, adesso sono diventate anche sempre più amate e richieste da parte di coloro che sono appassionati di natura. Le ville devono essere moderne e accoglienti all’interno, mentre all’esterno si cercano degli spazi aperti ben curati con un giardino all’inglese, oppure con un campo che possa essere coltivato. Non mancano poi le richieste per ville immerse nel verde ma con dei confort elevati come ad esempio la presenza di una piscina, dove poter nuotare e vivere appieno la propria estate specie se si hanno dei figli.

Rustici e casolari ristrutturati

Tra le richieste degli acquirenti che cercano di allontanarsi sempre di più dalla campagna si trovano i rustici e i casolari ristrutturati. Queste due soluzioni abitative sono molto richieste a patto che siano già state ristrutturate e quindi pronte per andarci a vivere, e godere dei comfort moderni anche mentre si è immersi nel verde. I casolari e rustici che si trovano in campagna o sulle colline sono molto richiesti sia come abitazioni per tutto l’anno sia come seconde case per l’estate, i weekend e le vacanze. Chi sceglie questa soluzione per tutto il corso dell’anno, di solito preferisce un casolare o un rustico che non sia eccessivamente lontano dalle città nei dintorni in modo da poter comunque godere dei servizi cittadini, anche abitando in una zona tranquilla e immersi nel verde. Come per le ville, anche i casolari e i rustici più apprezzati sono quelli che presentano delle ottime metrature, quindi spaziosi e pronti ad accogliere anche una famiglia. Inoltre, si cercano spesso soluzioni lussuose con piscina e altri servizi lussuosi inclusi al suo interno.

Perché le persone vogliono comprare una casa in campagna?

Le case in campagna e in collina, principalmente ville, casolari e rustici, sono delle soluzioni sempre più ricercate da coloro che si vogliono allontanare dalla città e dai disagi che comporta viverci. Tra i motivi per il quale le persone hanno dichiarato di voler cambiare clima e acquistare una casa in campagna o in collina ci sono:
  • Una scelta salubre per la propria famiglia, un’ambiente più rilassante e clima mite
  • La riscoperta del buon cibo genuino, e la possibilità di coltivare un orto biologico
  • Possibilità di dedicarsi con il compagno oppure con tutta la propria famiglia in attività all’aria aperta
  • Escursioni nelle vicinanze del casolare, casa in campagna o villa
  • Una pausa dallo stress del lavoro di tutto il giorno
  • Coltivazione di nuovi hobby
  • La possibilità di crescere i bambini in un’ambiente più salutare e nel rispetto dell’ambiente
In definitiva, la maggior parte di coloro che sceglie di acquistare una casa in campagna o una villa e casolare in collina lo fa per riuscire a liberarsi dallo stress eccessivo della città e ritrovare un ambiente naturale e piacevole.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Manutenzione ascensori: ecco tutto quello che c’è da sapere

Articolo Successivo

Le molteplici prestazioni del gres porcellanato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Investire in Emilia, cinque consigli

Investire in Emilia, cinque consigli

25/09/2022

Acquistare casa sulla costa Teramana: il trend positivo del mercato

Acquistare casa sulla costa Teramana: il trend positivo del mercato

30/03/2022

Basta plastica in casa

Basta plastica in casa

12/04/2019