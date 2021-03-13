Ville e casolari in campagna tra le scelte più gettonate dagli italiani che si allontanano dalle città
di Redazione
13/03/2021
Ville in campagna: tra le proposte che destano maggior interesseMolti italiani hanno riscoperto un vero e proprio nuovo amore per il verde, la natura e la campagna. Le ville in campagna sono state per questo motivo una delle scelte più gettonate e anche la categoria più apprezzata da coloro che vogliono comprare una casa fuori città. Le ville in campagna, che un tempo sembravano essere solo appannaggio degli stranieri, adesso sono diventate anche sempre più amate e richieste da parte di coloro che sono appassionati di natura. Le ville devono essere moderne e accoglienti all’interno, mentre all’esterno si cercano degli spazi aperti ben curati con un giardino all’inglese, oppure con un campo che possa essere coltivato. Non mancano poi le richieste per ville immerse nel verde ma con dei confort elevati come ad esempio la presenza di una piscina, dove poter nuotare e vivere appieno la propria estate specie se si hanno dei figli.
Rustici e casolari ristrutturatiTra le richieste degli acquirenti che cercano di allontanarsi sempre di più dalla campagna si trovano i rustici e i casolari ristrutturati. Queste due soluzioni abitative sono molto richieste a patto che siano già state ristrutturate e quindi pronte per andarci a vivere, e godere dei comfort moderni anche mentre si è immersi nel verde. I casolari e rustici che si trovano in campagna o sulle colline sono molto richiesti sia come abitazioni per tutto l’anno sia come seconde case per l’estate, i weekend e le vacanze. Chi sceglie questa soluzione per tutto il corso dell’anno, di solito preferisce un casolare o un rustico che non sia eccessivamente lontano dalle città nei dintorni in modo da poter comunque godere dei servizi cittadini, anche abitando in una zona tranquilla e immersi nel verde. Come per le ville, anche i casolari e i rustici più apprezzati sono quelli che presentano delle ottime metrature, quindi spaziosi e pronti ad accogliere anche una famiglia. Inoltre, si cercano spesso soluzioni lussuose con piscina e altri servizi lussuosi inclusi al suo interno.
Perché le persone vogliono comprare una casa in campagna?Le case in campagna e in collina, principalmente ville, casolari e rustici, sono delle soluzioni sempre più ricercate da coloro che si vogliono allontanare dalla città e dai disagi che comporta viverci. Tra i motivi per il quale le persone hanno dichiarato di voler cambiare clima e acquistare una casa in campagna o in collina ci sono:
- Una scelta salubre per la propria famiglia, un’ambiente più rilassante e clima mite
- La riscoperta del buon cibo genuino, e la possibilità di coltivare un orto biologico
- Possibilità di dedicarsi con il compagno oppure con tutta la propria famiglia in attività all’aria aperta
- Escursioni nelle vicinanze del casolare, casa in campagna o villa
- Una pausa dallo stress del lavoro di tutto il giorno
- Coltivazione di nuovi hobby
- La possibilità di crescere i bambini in un’ambiente più salutare e nel rispetto dell’ambiente
