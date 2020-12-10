Come scegliere la caldaia per casa
10/12/2020
La caldaia è un prodotto fondamentale da avere in casa, specialmente se essa serve sia per il riscaldamento che per l’acqua calda. Proprio per questa sua importanza e funzionalità è opportuno sceglierla con cura e prestare attenzione a varie caratteristiche, comparare più prodotti e infine, scegliere quella più adatta per le proprie esigenze. È possibile acquistare la nuova caldaia anche online, e fare affidamento a una vasta scelta di climatizzatori e caldaie su Zetaidraulica.it, nel caso si voglia già iniziare ad acquistare e installare un nuovo impianto di raffrescamento come quello che i climatizzatori offrono. Affinché la nuova caldaia sia funzionale sia per il riscaldamento ma che abbia anche un minimo impatto ecologico e in bolletta, è consigliabile scegliere quella a condensazione. Questo perché esse consumano meno carburante e perciò anche le emissioni sono ridotte, rendendole più green.
Fattori importanti in fase di acquistoPer orientarsi meglio durante la scelta e l’acquisto della nuova caldaia a condensazione si devono tenere in considerazione alcuni fattori importanti. In primis è necessario individuare l’ambiente o gli ambienti che devono essere riscaldati. Se la zona da riscaldare è molto vasta o sono più zone su più piani, la potenza del generatore deve essere molto alta. Di conseguenza anche il numero dei radiatori varierà in base alle stanze che dovranno essere riscaldate. Se i termosifoni sono pochi e sufficienti per riscaldare tutti gli ambienti una caldaia di piccole dimensioni basterà, mentre, se i termosifoni sono numerosi e grandi, la caldaia di conseguenza dovrà essere più potente e grande. Successivamente si passa alla potenza della caldaia. Questo aspetto è forse il più importante in assoluto in fase di acquisto e valutazione. In linea generale la potenza consigliata per una caldaia che dovrà riscaldare un’abitazione e anche per l’acqua sanitaria, va dai 1,8 ai 35 kW. Il rapporto qualità/prezzo si impone su qualsiasi acquisto che si effettua, specialmente però per la caldaia. È necessario valutare la qualità di tutte le componenti di una caldaia affinché essa possa garantire un buon funzionamento e soprattutto che sia resistente e duri nel tempo. In particolare, è buona norma controllare la qualità del bruciatore e dello scambiatore di una caldaia in quanto si tratta delle due parti fondamentali per il corretto e buon funzionamento di una qualsiasi caldaia. Il bruciatore permette la combustione del gas, mentre, lo scambiatore fa si che il gas si raffreddi prima di fuoriuscire dal camino.
Posizionamento e classe energetica di una caldaiaInfine, sono due gli ultimi fattori fondamentali in fase di scelta e acquisto di una caldaia, ovvero, il posizionamento e la classe energetica. La caldaia può essere posizionata sia all’interno che all’esterno di un’abitazione, ma generalmente è preferibile installarle all’interno per due principali motivi:
- È più facile da gestire;
- Espone meno la caldaia agli agenti atmosferici.
