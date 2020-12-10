Come scegliere la caldaia per casa

Fattori importanti in fase di acquisto

Posizionamento e classe energetica di una caldaia

È più facile da gestire;

Espone meno la caldaia agli agenti atmosferici.

Laè un prodotto fondamentale da avere in casa, specialmente se essa serve sia per ilche per. Proprio per questa sua importanza e funzionalitàe prestare attenzione a varie caratteristiche, comparare più prodotti e infine, scegliere quella più adatta per le proprie esigenze. È possibile acquistare la nuova caldaia anche online, e fare affidamento a una vasta scelta di climatizzatori e caldaie su, nel caso si voglia già iniziare ad acquistare e installare un nuovo impianto di raffrescamento come quello che i climatizzatori offrono. Affinché la nuova caldaia sia funzionale sia per il riscaldamento ma che abbia anche un minimo impatto ecologico e in bolletta, è consigliabile scegliere quella a condensazione. Questo perché esse consumano meno carburante e perciò anche le emissioni sono ridotte, rendendole più green.Per orientarsi meglio durante la scelta e l’acquisto della nuovasi devono tenere in considerazione alcuni. In primis è necessarioo gli ambienti. Se la zona da riscaldare è molto vasta o sono più zone su più piani, la potenza del generatore deve essere molto alta. Di conseguenza anche ildeivarierà in base alle stanze che dovranno essere riscaldate. Se i termosifoni sono pochi e sufficienti per riscaldare tutti gli ambienti una caldaia di piccole dimensioni basterà, mentre, se i termosifoni sono numerosi e grandi, la caldaia di conseguenza dovrà essere più potente e grande. Successivamente si passa alladella. Questo aspetto è forse il più importante in assoluto in fase di acquisto e valutazione. In linea generale la potenza consigliata per una caldaia che dovrà riscaldare un’abitazione e anche per l’acqua sanitaria, va dai. Ilsi impone su qualsiasi acquisto che si effettua, specialmente però per la caldaia. È necessario valutare la qualità di tutte le componenti di una caldaia affinché essa possa garantire un buon funzionamento e soprattutto che sia resistente e duri nel tempo. In particolare, è buona norma controllare la qualità dele dellodi una caldaia in quanto si tratta delle due parti fondamentali per il corretto e buon funzionamento di una qualsiasi caldaia. Il bruciatore permette la combustione del gas, mentre, lo scambiatore fa si che il gas si raffreddi prima di fuoriuscire dal camino.Infine, sono due gli ultimi fattori fondamentali in fase di scelta e acquisto di una caldaia, ovvero, ile la. La caldaia può essere posizionata sia all’interno che all’esterno di un’abitazione, ma generalmenteper due principali motivi:In seguito alla scelta fra interno ed esterno si passa alla valutazione fra caldaia a condensazione murale o a basamento. La caldaia a condensazione murale è adatta per quelle di piccole dimensione e che non necessitano di riscaldare perciò grandi ambienti, rendendole perfette per l’installazione interna anche per piccole case. Mentre, la caldaia a basamento è ancorata ad una base posizionata a terra ed è adatta per ambienti molto ampi e che richiedono maggiore potenza per il riscaldamento. Infine, un fattore che non può essere trascurato è la classe energetica della caldaia, in quanto ci fornisce le informazioni necessarie sul consumo ma anche sulle funzioni particolari della caldaia scelta. In Italia è obbligatorio porre un’etichetta che riporta la classe energetica sopra ogni prodotto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. L’efficienza di una caldaia è quantificata dal suo rendimento di combustione. Di conseguenza, maggiore sarà il suo rendimento, maggiore sarà anche il risparmio. La, dove quest’ultime sono quelle che permettono un maggiore risparmio.