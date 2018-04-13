Il Robot che pulisce la casa al posto tuo
di Redazione
13/04/2018
Utile e comodo per chi lavora o non ha tempo (o voglia) di cimentarsi con le pulizie domestiche, come funziona e in quali ambienti è adatto un robot aspirapolvere.
Robot aspirapolvere per pulire i pavimentiIl lavoro, cucinare di corsa, aiutare i figli con i compiti, portarli a nuoto, a basket od altre attività sportive utili per il loro corretto ed armonico sviluppo, fare la lavatrice, stirare: cos’altro devi ancora fare? Ah già, pulire. Certo che avere una colf ti aiuterebbe parecchio ma come si fa con i costi, già non è facile arrivare alla fine del mese, figuriamoci pagare una persona. Ti tocca affrontare anche questo ma la tecnologia ha pensato anche a questo e ti dà un aiuto: il Robot che pulisce al posto tuo. I primi modelli, diciamo la verità, non è che fossero così tanto efficaci; ancora oggi ci sono in commercio dei modelli che si spostano autonomamente sul pavimento, dotati di un panno nella parte inferiore, raccogliendo la polvere ma la loro efficacia è un po’ scarsa ma d’altra parte costano anche poco, con poche decine di Euro li puoi avere. Anche la loro autonomia è piuttosto limitata, forse riesce a pulire una stanza, nemmeno perfettamente, poi devi lasciare in carica per parecchio tempo, alcune ore come minimo.
Robot per pavimenti, come funzionaPer questo motivo ci permettiamo di mettere un po’ in dubbio la loro reale utilità e poi non sono nemmeno tanto belli da vedere. La tecnologia, però si è ampiamente evoluta e oggi esistono dei robot di pulizia decisamente migliori, efficienti, persino “intelligenti”. Molti di questi sono dotati di setole rotanti che vanno a scovare e raccogliere la polvere anche negli angoli più nascosti o poi non raccolgono semplicemente la polvere con un panno: sono aspirapolvere, quindi con un’efficacia di pulizia superiore. Addirittura quando il livello di carica comincia ad essere insufficiente ritornano autonomamente alla base di ricarica dove si ricaricano rapidamente per tornare a fare il lavoro da dove l’avevano lasciato. A te resta solo il compito di programmare questo robot che ha anche la capacità di infilarsi sotto ai mobili grazie allo spessore ridotto e uscire da casa per fare ciò che devi; il robot partirà a pulire quando tu lo hai deciso e farà il lavoro al tuo posto. Tornando a casa troverai i pavimenti perfettamente puliti e potrai dedicare il tuo tempo ad altro.
Robot pulizia ad alta tecnologiaI Robot di pulizia più evoluti sono dotati di sensori “intelligenti” che rilevano la polvere e telecamere assistite da software di calcolo e processori che permettono AL Robot di calcolare il percorso da fare per pulire con la massima efficienza e il minor consumo di energia; diversi modelli sono dotati di Wi-Fi che ti permette ovunque tu sia di azionare il Robot attraverso il tuo Smartphone o il Tablet. Le performance di questi apparecchi sono notevoli, con un’autonomia anche di 90 minuti prima di doversi ricaricare, operazione che, lo ricordiamo, fanno da soli. I Robot di pulizia sono anche belli da vedere, i costruttori hanno posto grande attenzione anche all’estetica e al Design rendendo questi Robot davvero attraenti non solo per la funzione ma anche per l’aspetto altamente moderno ed elegante. Molti Brand hanno anche elaborato delle varianti interessanti e dedicate alle esigenze maggiori: si tratta di Robot di alta potenza e dotati di sacco, quindi capaci di pulire autonomamente e senza problemi anche ambienti più problematici. Questi, per la maggiore potenza del motore, devono essere allacciati ad una presa elettrica ma il cavo di notevole lunghezza permette loro la massima libertà di movimento e di efficacia. Questi Robot sono anche dotati di particolari filtri sottili che trattengono la quasi totalità di piccole particelle come peli di animali e acari oltreché pollini che possono provocare allergie, quindi rivelandosi assolutamente adatti e consigliabili nelle case in cui vi sia presenza di soggetti allergici.
Articolo Precedente
Amministratore condominiale, compiti e obblighi
Articolo Successivo
Legna per caminetto e stufa, come sceglierla
Redazione