Cronotermostati: cosa sono, come si scelgono e i migliori modelli sul mercato

All’interno dell’abitazione, una delle attività più importanti è indubbiamente quella rappresentata dalla

. La regolazione in maniera smart al fine di raggiungere la massima efficienza energetica si può ottenere solo potendo disporre dei prodotti più adatti a tale scopo.

Quindi, serve un dispositivo che possa gestire nel migliore dei modi il

: la soluzione, ormai largamente diffusa, è rappresentata dai termostati intelligenti. Sono device di nuova generazione che hanno la capacità di garantire la perfetta conservazione di un clima adeguato in ambienti chiusi, che possono essere delle case, piuttosto che uffici o anche dei negozi.

L’uso dei cronotermostati in casa e l’acquisto online

Grazie all’uso dei cronotermostati, quindi, si possono

, regolando in maniera specifica la gestione dell’impianto di riscaldamento, così come della caldaia correlata, in maniera tale da rispondere perfettamente alle proprie esigenze, ma con lo scopo di portare a consumi in grado di pesare molto meno sul bilancio familiare alla fine del mese in bolletta.

In commercio ci sono numerose tipologie di cronotermostati, ma è online che si possono trovare le

. Nello specifico, sulla piattaforma web di

Elettroclick

, si può trovare un’ampia gamma di cronotermostati e termostati ambiente delle marche più note, proposti ad un ottimo e vantaggioso prezzo. Ci sono sia i

che i più semplici termostati che riescono ad adeguarsi perfettamente anche ai sistemi di riscaldamento a pavimento. La gestione degli impianti di riscaldamento, grazie a questi dispositivi, diventa molto più efficiente, soprattutto perché il riscaldamento funziona solamente nei casi in cui è effettivamente necessario.

Come scegliere i cronotermostati

Nel momento in cui si deve procedere con l’acquisto di un tale dispositivo, ci sono alcuni criteri che possono tornare decisamente utili in fase di scelta. Prima di tutto, il consiglio migliore da seguire è quello di optare per un

e più apprezzate in questo particolare settore di mercato. In questo modo, non si avranno brutte sorprese in riferimento alla qualità e alla sicurezza.

È molto importante valutare con grandissima attenzione anche quali siano le

da rispettare e soddisfare nell’ambiente di casa o in ufficio. Quindi, ha senso optare solo per modelli che hanno integrate funzionalità utili in base alle proprie necessità. Meglio prediligere la semplicità e praticità d’uso, piuttosto che avere a disposizione un dispositivo con svariate funzioni, che però non servono a nulla per le proprie esigenze.

Sul mercato ci sono diverse fasce di prezzo a cui fare riferimento: tanto varia, comunque, in base alla

o alle funzionalità di cui si ha bisogno. Il prezzo può partire da 25 euro per i modelli più semplici ed economici, ma può arrivare anche fino a 300 euro per quelli di nuova generazione.

I migliori modelli

Tra i

che sono presenti attualmente sul mercato troviamo sicuramente il cronotermostato elettronico giornaliero da parete bianco di BPC Came, il Vimar 1910 cronotermostato programmabile a batteria, l’Honeywell Home CMT707A1003 termostato programmabile settimanale a batterie. Poi, troviamo il cronotermostato settimanale digitale sviluppata dall’azienda BRAVO e, infine, il cronotermostato settimanale digitale a batterie Plikc – Neve 2.