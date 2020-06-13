I vantaggi delle bustine monodose per alimenti in casa e al ristorante
di Redazione
13/06/2020
Quando facciamo la spesa per avere la possibilità di disporre di più prodotti alimentari nella nostra dispensa in casa, dovremmo sempre assicurarci di comprare le bustine monodose degli alimenti. Utilizzare queste bustine monodose è ormai segno dei tempi, un indizio fondamentale che ci dice come i nuclei familiari stiano cambiando e come i single per esempio possono avere una risorsa in più nel soddisfare i ritmi frenetici di vita a cui spesso sono sottoposti. Per un consumo veloce, che non vuole sprecare dosi di cibo particolarmente elevate, la porzione monodose in bustina può essere veramente importante, in nome anche del risparmio del cibo e contro gli sprechi alimentari. Vogliamo concentrarci sul mettere in evidenza quali sono i vantaggi che si possono avere nell’utilizzare le bustine monodose di alcuni cibi. Andiamo più a fondo nell’argomento.
Le bustine di V-Shapes con un innovativo packagingLe bustine monodose V-Shapes sono veramente quanto di più vantaggioso si possa disporre per quanto riguarda questi prodotti. Infatti l’azienda ha inventato una soluzione monodose che ha il pregio di semplificare la vita. Con le tradizionali bustine dedicate al contenimento di alimenti di qualsiasi consistenza servono due mani per aprirle. Tutto ciò comporta il rischio di sporcarsi, di disperdere il contenuto delle bustine nell’ambiente circostante e non si deve trascurare che la parte di prodotto che rimane all’interno della bustina viene sprecata. Invece le bustine di V-Shapes si possono aprire soltanto con tre dita, con una sola mano. Non servono le forbici per aprirle, basta un semplice gesto e si accede facilmente al prodotto contenuto all’interno. Queste bustine hanno il pregio di essere ecosostenibili, di resistere alle rotture e agli urti e sono ideali per molteplici settori. Noi stiamo parlando di quello alimentare, ma sicuramente queste bustine frutto di una tecnologia brevettata vanno bene anche per altri settori, come quello cosmetico o quello farmaceutico.
Quali sono i vantaggi delle bustine monodoseAbbiamo già specificato che gli stili di vita in casa stanno cambiando. Spesso in una casa vive una sola persona che ha l’esigenza di non perdere molto tempo nel corso della giornata, anche quando ha poco tempo da dedicare ai pasti quotidiani. Ecco perché potrebbe utilizzare una bustina monodose contenente alimenti per adattarsi più facilmente a questo stile di vita. Inoltre le bustine di questo genere permettono anche di adattarsi a varie preferenze di carattere culinario e sono sempre più richieste nel momento in cui spopolano le nuove diete e le tendenze culinarie. Garantiscono la possibilità di portare in tavola sempre dei prodotti freschi e possono essere utilizzate anche nelle cucine professionali per preparare velocemente alcuni tipi di piatti. Danno la possibilità di ottimizzare i tempi, perché sono sempre pronte all’uso, ed assicurano sul fatto che non ci sia spreco di cibo. All’interno delle bustine monodose i prodotti non perdono la loro fragranza e questi prodotti sono davvero ideali per essere serviti anche in un buffet, perché tra l’altro garantiscono anche l’igiene del consumo degli alimenti. Non soltanto soddisfano i gusti personali di ogni commensale, ma soprattutto nei ristoranti dovrebbero essere tenute in considerazione, perché permettono di aggiungere soltanto determinati ingredienti rivolti ad un solo gruppo di persone. Questa possibilità è molto importante anche per risolvere eventuali problemi di allergie o di intolleranze che possono presentare alcune persone che si siedono a tavola. Infatti le persone che soffrono di allergie a determinati prodotti alimentari possono scegliere di non usare la bustina monodose, che invece va riservata soltanto a coloro che non sono intolleranti a determinati ingredienti. Inoltre si possono usare facilmente e comodamente d’estate, perché, anche in presenza di alte temperature, permettono che non si arrivi al deterioramento dei cibi.
Redazione