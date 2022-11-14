Quale Trapano per il Fai da Te?

Elementi per la scelta del trapano giusto

La potenza

Il numero di giri

L'efficienza

Le funzioni

Il tipo di mandrino

La Potenza dei Trapani

Cosa è la potenza meccanica

Velocità dei Trapani

Oggi parliamo di un utensile fondamentale per chi è appassionato di Fai da Te: il Trapano. Molto probabilmente ti capiterà di dover mettere un tassello per appendere qualcosa alla parete oppure di dover praticare fori per costruire un mobiletto in legno o altro. Comunque ti serve un trapano ma quale scegliere?Mi permetto di affermare che sbaglia chi pensa che un trapano valga l'altro. Ci sono diversi elementi da considerare nell'acquisto di un trapano:Oltre a questi elementi c'è anche la marca che spesso è strettamente legata alla qualità dei materiali utilizzati nella sua produzione che infine si riflette sulla durata del trapano stesso e sulla qualità del lavoro che consente l'utensile.La scelta della potenza dei trapani da acquistare dipende dal tipo di lavoro che si intende svolgere. Cominciamo a suddividere in tre diversi campi la potenza elettrica del trapano. Possiamo considerare trapani con potenza fino a 500 Watt. Questi utensili consentono di praticare fori su materiali morbidi come il legno o materiali plastici ma se devi affrontare lavori anche su materiali ferrosi la potenza deve essere maggiore. I Trapani fino a 750 Watt sono adatti anche per praticare fori su materiali più impegnativi come il ferro e il calcestruzzo. Possiamo affermare che per la maggior parte dei lavori di Fai da Te questo campo di potenza elettrica è la scelta migliore, il miglior compromesso di costo e adeguatezza. Trapani con potenza fino a 1000 Watt sono adatti anche per lavori più impegnativi come fori su acciaio e materiali particolarmente duri. In ogni caso considera che un ottimo trapano non ti consentirà ottimi lavori senza una punta adeguata. La potenza di cui abbiamo parlato si riferisce alla potenza elettrica, come specificato, ovvero la potenza del motore ma non è detto, anzi non è, che la potenza elettrica corrisponda a quella meccanica.La potenza meccanica è la potenza che realmente viene trasferita dal motore alla punta. Nessuna macchina al mondo potrà mai avere un'efficienza del 100%, ci sarà sempre una perdita di energia che riduce la potenza trasferita. Nel caso dei trapani, l'efficienza si mantiene mediamente tra il 50% e l'80%. Questo significa che un trapano di alta qualità da 1000 Watt consente al massimo di arrivare ad un trasferimento di potenza intorno agli 800 Watt mentre un trapano della stessa potenza elettrica ma di bassa qualità risulterà portare una potenza meccanica di soli 500 Watt, una perdita notevole. Ecco perché parliamo della marca: perché marche con fama di alta qualità che costano anche di più ti consentono lo sfruttamento della potenza al massimo e una maggiore durata del trapano stesso.In molti pensano che quanto maggiore è la velocità del trapano tanto funziona meglio. Per ogni materiale occorre la giusta velocità di rotazione. Per ferro e acciaio servirà una velocità minore per dare alla punta il tempo di praticare il foro senza rovinarsi. Per il legno occorre una velocità maggiore per non scheggiare il legno ma non troppo perché altrimenti il legno brucerebbe. Per forare il calcestruzzo occorre una velocità alta ma anche un trapano dotato di funzione battente per sbriciolare il calcestruzzo e praticare più facilmente il foro. Molti trapani in commercio sono dotati di selettore di più velocità ma noi ti consigliamo di acquistarne uno dotato di variatore di velocità, in modo da poter affrontare ogni materiale ma anche di poter usare il trapano come avvitatore. Infine ti consigliamo un trapano a batteria ricaricabile che ti permette l'uso anche in assenza di corrente elettrica e dotato di mandrino autoserrante per non avere la necessità della chiavetta che spesso non trovi nel momento in cui ti serve.