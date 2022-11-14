Come acquistare un Mobile antico
di Redazione
14/11/2022
Acquistare Mobili antichi significa aumentare il valore della propria casa e mettersi in condizione di poter ammirare un pezzo di arredamento che nutre anche l'anima. Le "fregature" tuttavia sono sempre dietro l'angolo. Come capire cosa realmente stai acquistando?
Come acquistare un Mobile anticoIntanto occorre suddividere l'argomento in due:
- Acquisti presso un mercatino dell'usato o presso un privato
- Acquisto presso un negozio di antiquariato
Come valutare un Mobile antico?Per diminuire il rischio di pagare una cifra per un mobile che in realtà non vale tanto denaro, la prima parolina magica è Conoscenza, il sapere. Ogni epoca ha avuto il suo stile particolare e le sue modalità costruttive. Conoscere i vari stili che si sono succeduti nel tempo aiuta a comprendere se il mobile che hai davanti è veramente risalente all'epoca dichiarata. Devi intanto osservare il mobile nel suo insieme. Osserva le forme, le gambe ma soprattutto la parti meno visibili più che la bellezza esteriore. Spesso i mobili sono stati sottoposti a restauri e devi domandarti se sono stati eseguiti correttamente. Valuta la lucidatura. Il mobile vale di più se la lucidatura è originale e ancora in buone condizioni, rispetto ad un altro perfettamente lucido perché appena restaurato. Osserva il Mobile soprattutto dietro e nell'interno. Potrai valutare il sistema costruttivo, gli incastri e l'assenza di segni di tarli. In genere un restauro mal fatto trascura queste parti non in vista e questo tradisce un valore millantato. Non è tutto oro quel che luccica, ricordalo. Valuta ancora gli inserti, le serrature, le maniglie. Ad esempio, nel '700 le applicazioni in Bronzo dorato erano prevalenti nei mobili di pregio e queste sono tornate ad essere ampiamente utilizzate nella metà dell'800. Verifica le serrature che siano davvero quelle originali, che non siano state sostituite con serrature moderne, stampate.
Controlla i materialiSiccome in antichità non esistevano materiali di sintesi o plastici, ovvio che ti troverai di fronte ad un mobile in legno ma come è fatto? Sono tre i casi possibili:
- Legno Massello
- Mobile impiallacciato
- Lastronato
