Come acquistare un Mobile antico

Acquisti presso un mercatino dell'usato o presso un privato

Acquisto presso un negozio di antiquariato

Come valutare un Mobile antico?

Controlla i materiali

Legno Massello

Mobile impiallacciato

Lastronato

Acquistare Mobili antichi significa aumentare il valore della propria casa e mettersi in condizione di poter ammirare un pezzo di arredamento che nutre anche l'anima. Le "fregature" tuttavia sono sempre dietro l'angolo. Come capire cosa realmente stai acquistando?Intanto occorre suddividere l'argomento in due:Spesso nei vari mercatini dell'usato che si trovano un po' ovunque, trovi in vendita mobili recuperati spesso da cantine e solai. Con cifre estremamente contenute puoi acquistare questi mobili che talvolta sono spacciati per antichi ma spesso anche lo stesso venditore non sa di avere tra le mani un mobile di valore e lo vende a poco. Chi crede di vendere un mobile antico non è detto che sia un buggeratore, potrebbe esserne convinto in buona fede mentre il Mobile che ti propone non vale assolutamente la cifra richiesta. Comunque anche un mobile antico non è detto che abbia un grande valore: un restauro mal fatto toglie valore al mobile anche se potrebbe valere nel caso di restauro eseguito correttamente e rispettando il mobile e la sua storia. Un acquisto presso un negozio di antiquariato è sicuramente maggiore garanzia di coerenza tra prezzo e reale valore del mobile, anche se qualche disonesto potrebbe pure esistere anche in questo campo.Per diminuire il rischio di pagare una cifra per un mobile che in realtà non vale tanto denaro, la prima parolina magica è Conoscenza, il sapere. Ogni epoca ha avuto il suo stile particolare e le sue modalità costruttive. Conoscere i vari stili che si sono succeduti nel tempo aiuta a comprendere se il mobile che hai davanti è veramente risalente all'epoca dichiarata. Devi intanto osservare il mobile nel suo insieme. Osserva le forme, le gambe ma soprattutto la parti meno visibili più che la bellezza esteriore. Spesso i mobili sono stati sottoposti a restauri e devi domandarti se sono stati eseguiti correttamente. Valuta la lucidatura. Il mobile vale di più se la lucidatura è originale e ancora in buone condizioni, rispetto ad un altro perfettamente lucido perché appena restaurato. Osserva il Mobile soprattutto dietro e nell'interno. Potrai valutare il sistema costruttivo, gli incastri e l'assenza di segni di tarli. In genere un restauro mal fatto trascura queste parti non in vista e questo tradisce un valore millantato. Non è tutto oro quel che luccica, ricordalo. Valuta ancora gli inserti, le serrature, le maniglie. Ad esempio, nel '700 le applicazioni in Bronzo dorato erano prevalenti nei mobili di pregio e queste sono tornate ad essere ampiamente utilizzate nella metà dell'800. Verifica le serrature che siano davvero quelle originali, che non siano state sostituite con serrature moderne, stampate.Siccome in antichità non esistevano materiali di sintesi o plastici, ovvio che ti troverai di fronte ad un mobile in legno ma come è fatto? Sono tre i casi possibili:Il Mobile Lastronato presenta uno strato di pochi millimetri di spessore che, di fatto, riveste il mobile. Il legno massello, pur essendo di un certo pregio, ha un valore inferiore rispetto al mobile lastronato. Ricorda in ogni caso che un restauro fatto bene, rispettando l'originalità del mobile e la sua storia, utilizzando materiali conformi a quanto era in origine, aumenta il valore del mobile in quanto lo riporta praticamente a nuovo. Nell'acquisto del tuo Mobile antico, perciò, presta attenzione a tutto questo e magari, per evitare valutazioni errate, fatti accompagnare da una persona esperta che saprà consigliarti e guidarti, anche mostrandoti i particolari che osserverà al fine di consentirti una maggiore consapevolezza personale per una prossimo acquisto in autonomia.