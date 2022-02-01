Loading...

Come sfruttare un sottoscala? - 6 soluzioni facilissime

01/02/2022

In moltissime case i sottoscala riempiono grandi spazi, spesso inutilizzati e lasciati senza scopo. Questo è un gran peccato, perché in realtà, come molti interior designer sanno, le zone sottostanti a scale o anche ai soppalchi, possono essere sfruttati in molteplici modi. Di seguito verranno riportate sei soluzioni facili da attuare, per ottimizzare anche le zone più anguste e nascoste.
  • Armadietti riponi giacche
Spesso la zona del sottoscala è collocata vicino all’ingresso o ai piani bassi dell’abitazione. Un’ottima idea quindi è quella di sfruttarla per creare un armadietto in cui riporre le giacche, o perché no, anche le scatole del cambio stagione. Questo trucchetto è usato in moltissime grandi città, in cui i monolocali e i mini appartamenti sono molto numerosi. Gli armadi Roma ad esempio vengono sfruttati moltissimo per queste funzioni, come anche all’interno di mansarde o stanze con tetti spioventi. Essendo gli armadi su misura degli articoli d’arredamento molto elaborati, è bene rivolgersi a mobilifici professionali, così che altezza, profondità, taglio delle ante e collocazione degli ingranaggi, vengano misurati e stabiliti con estrema precisione.
  • Librerie e mensole
Per disporre in maniera più ordinata i soprammobili o per organizzare bene i libri, le strutture dotate di mensole sono sempre utili. Anche in questo caso il taglio delle assi deve avvenire rispettando le misure a disposizione e se necessario potrebbe essere previsto il montaggio di qualche anta, magari nella parte bassa del mobile, o in maniera casuale per creare un design più originale.
  • Scarpiere con ante a scorrimento
Anche in questo caso, per ottimizzare ogni spazio ed evitare che le scarpe vadano a occuparne altri, è possibile optare per un mobile scarpiera. In questo caso l’anta migliore è quella a scorrimento, in quanto va a donare un aspetto più ordinato e pulito a livello visivo.
  • Integrazione con zona living
Se il sottoscala è posto nel soggiorno o in una qualsiasi zona living, una scelta intelligente potrebbe essere quella di sfruttare lo spazio a disposizione per creare una base porta-TV, appendere quadri, creare delle nicchie per esporre bomboniere o per realizzare un piccolo angolo-bar. Gli amanti della musica invece potrebbero allestire un “music corner” con giradischi, dei 33 giri da collezione e perché no, un piccolo karaoke per divertirsi insieme agli amici.
  • Integrazione con camera da letto
Esattamente come visto nel punto numero 4, anche in contesti come quelli delle camere da letto è possibile sfruttare i sottoscala. In questo caso potrebbe essere vincente l’idea di utilizzare lo spazio per creare un angolo trucco o per costruirci delle nicchie con ante in cui riporre accessori d’abbigliamento. Utilissimi ad esempio i porta cravatte, le cappelliere e tutti i cassetti dotati di organizer.
  • Angolo studio
Se il sottoscala si trova in una sala molto ampia o addirittura in una camera, può essere utilizzato per delimitare una piccola area studio in cui installare tutto ciò che serve per studiare o lavorare al computer. In questo caso potrebbe essere necessario munirsi anche di una piccola lampada da tavolino, che se non collegabile ad una presa della corrente, potrebbe essere acquistata con ricarica a pile o solare.
