Come sfruttare un sottoscala? - 6 soluzioni facilissime
di Redazione
01/02/2022
In moltissime case i sottoscala riempiono grandi spazi, spesso inutilizzati e lasciati senza scopo. Questo è un gran peccato, perché in realtà, come molti interior designer sanno, le zone sottostanti a scale o anche ai soppalchi, possono essere sfruttati in molteplici modi. Di seguito verranno riportate sei soluzioni facili da attuare, per ottimizzare anche le zone più anguste e nascoste.
- Armadietti riponi giacche
- Librerie e mensole
- Scarpiere con ante a scorrimento
- Integrazione con zona living
- Integrazione con camera da letto
- Angolo studio
Articolo Precedente
Sos Trasloco – Consigli rapidi per non impazzire
Articolo Successivo
Come scegliere i sanitari bagno
Redazione