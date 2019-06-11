Le casette da giardino a poco prezzo
di Redazione
11/06/2019
Casette in legnoOggigiorno vanno molto di moda le casette in legno, sia da utilizzare come ricovero attrezzi sia come case da giardino in legno da sistemare nel proprio spazio verde, e adibire a sala hobby, dependance per gli ospiti, stanza fitness o relax, o ance angolo studio. Una casetta in legno è infatti molto versatile nei suoi utilizzi e la possiamo scegliere del modello e delle dimensioni che preferiamo a seconda delle nostre esigenze. Il legname che viene utilizzato per la costruzione delle casette è solitamente legno di abete nordico, un legno di alta qualità che proviene dal nord Europa, dove le casette e le abitazioni in legno sono costruite da secoli. Le aziende che producono casette in legno possono anche offrire un ulteriore garanzia di qualità, grazie al marchio Fsc, che indica che il legname utilizzato proviene da foreste a gestione controllata. Questo significa che le foreste da cui si preleva il legno vengono controllate secondo una corretta gestione forestale indicata dall'organizzazione internazionale Forest Stewardship Council®, e offrono anche la tracciabilità dei prodotti che sono creati con questo legno. La costruzione di casette di legno delle aziende che espongono questo marchio assieme al codice personale di registrazione aziendale, avviene quindi rispettando le normative internazionali per un minore impatto ambientale. Ci sono molte aziende che vendono queste strutture online, e offrono una vasta scelta tra casette di legno da giardino e altre strutture in legno come garage, box auto, chioschi, casette per bambini, bungalow, chalet, box cavalli. Quindi possiamo avere la casa per giardino rigorosamente in legno di alta qualità, e con un ottimo rapporto qualità prezzo dato che possiamo trovare casette da giardino a poco prezzo poiché si può acquistare direttamente dal produttore sena intermediari.
Case da giardino in legnoLe case da giardino in legno sono oggi molto diffuse in moltissimi giardini di proprietà, dove vengono di solito adibite a stanza dove sistemare gli attrezzi da giardino o da utilizzare come area per i bricolage. Ce ne sono di tantissime dimensioni diverse, sia piccole, 2x2m, come 3x3m o 4x4 e ancora più grandi, di forma quadrata, rettangolare, angolare, esagonale, con tetto a mono falda o a due falde. In questo modo ognuno può scegliere il giusto modello di casa per giardino rigorosamente in legno che si adatti perfettamente alle dimensioni e anche come forma a quella del proprio giardino, sfruttando al meglio ogni singolo spazio, senza sprechi. Anche come case abitabili si possono utilizzare le case in legno, grazie alle molte qualità del legno come isolamento termico e acustico, una buona traspirazione, resistenza alle onde sismiche e al fuoco. Inoltre il legno è un materiale naturale e che alla fine della sua vita è completamente biodegradabile e compostabile, ed indubbiamente offre una estetica migliore di qualsiasi altro tipo di materiale, per realizzare una bella casetta da mettere in giardino, che da anche un valore aggiunto alla nostra abitazione.
Un ricovero attrezziLa casa per giardino rigorosamente in legno è perfetta da usare anche come semplice ricovero attrezzi, ma se delle dimensioni medie può fungere anche da saletta per hobby, dove ci possiamo cimentare nel bricolage, nella pittura o nel nostro hobby preferito. Possiamo infatti sistemare al riparo attrezzi da giardinaggio come vanghette, rastrelli, taglia erba, forbici, vasi, terriccio, ma anche spalaneve, biciclette, pattini a rotelle e tutti quegli oggetti che in casa non trovano il giusto posto. Se è abbastanza ampia si può anche inserire un pratico tavolo e delle sedute, mensole e scaffali per appoggiare gli strumenti per i nostri hobby. In questo modo il nostro giardino risulterà più ordinato e sgombro, e la casetta in legno, oltre a fungere da pratico ripostiglio, darà anche un tocco di classe e eleganza naturale all'ambiente esterno.
