Le molteplici prestazioni del gres porcellanato

Impieghi del gres porcellanato

Caratteristiche del gres porcellanato

Perché scegliere il gres porcellanato

Vantaggi offerti dal gres porcellanato

resistenza: in quanto sopporta agevolmente aggressioni chimiche e meccaniche oltre all'attacco di umidità e di agenti climatici, comprendenti anche variazioni di temperatura. Per questo motivo esso viene impiegato anche per ambienti esterni;

durevolezza: grazie alle materie prime di cui è composto, il gres porcellanato può durare anche cinquant'anni;

versatilità: derivante dal fatto che può essere inserito in qualsiasi contesto abitativo e con ogni tipo di arredamento;

praticità: legata all'estrema facilità di pulizia;

riciclabilità: che consente un riutilizzo totale o parziale dei materiali che lo compongono.

Ottenuto tramite un processo di sintesi con argilla, ceramica, caolino, sabbia e feldspati, ilattualmente è uno dei materiali che trova maggiore impiego sia per interni che per esterni, grazie alle sue prestazioni qualitative di ottimo livello.In seguito al processo di ceramizzazione subito dalle materie prime costituenti l'impasto di base, il gres porcellanato garantisce un'ottima resistenza alle abrasioni di qualsiasi tipo, offre impermeabilità, respinge le macchie ed è particolarmente longevo. I suoisono moltose confrontati ai requisiti funzionali che lo caratterizzano; la posa in opera di questo materiale non richiede particolari operazioni e garantisce una resa finale di notevole impatto visivo. Versatile, resistente, economico ed esteticamente molto gradevole, il gres porcellanato può essere utilizzato perdi interni ed esterni e comedi pareti. Ilè un tipo di rivestimento sempre più apprezzato dagli arredatori, per allestire ambientazioni eleganti e raffinate.Si tratta di un materiale costituito da una pasta dura e compatta di ceramica, non poroso e particolarmenteche grazie alla sua durezza e rigidità garantisce ottime risposte anche in contesti outdoor. Viene considerato un'ottima soluzione per pavimentare qualsiasi ambiente, poiché è in grado diperfettamente a varie tipologie di arredamento: questo materiale è perfetto per ogni stanza, dal living alla cucina, alla zona notte, al bagno. In particolare, nella stanza da bagno è possibile abbinare alla pavimentazione anche delleper rivestire le pareti, tenendo conto della loro resistenza all'umidità. Per chi dispone di balconi o terrazze oppure per chi desidera arredare un'area delo unè possibile posare mattonelle di gres porcellanato di questa tipologia, per creare un'ambientazione outdoor di grande impatto.Rivestimenti di questo genere si caratterizzano per iche li rendono la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi o da ristrutturare. Per chi è alla ricerca di una sintesi perfetta tra praticità e buongusto, il gres porcellanato è senza dubbio un materiale d'elezione.lo rende un substrato senza tempo, in grado di conferire all'ambiente eleganza e stile, oltre che un'estrema versatilità. Bisogna inoltre ricordare la facilità di manutenzione di questo materiale, che si mantiene inalterato per lungo tempo senza richiedere particolari accorgimenti.un'azienda che si occupa della commercializzazione di manufatti per rivestimenti di ogni tipo, presenta un'ampia collezione di gres porcellanato di ogni genere, adattabile perfettamente a qualsiasi esigenza. L'impronta classica della pietra e del marmo che ha trovato attualmente un ampio consenso tra architetti e arredatori, trova un'espressione compiuta in piastrelle del genere, che si distinguono perdalle sfumature cromatiche omogenee. Lache è considerata il simbolo per antonomasia della natura, appare solida ma nello stesso tempo variabile, grazie al suo aspetto. Unendo il fascino dei materiali lapidei alla praticità del gres porcellanato, si possono ottenere rivestimenti per interni ed esterni che offrono prestazioni eccezionali a costi particolarmente convenienti. Le numerose tipologie direinterpretate in versione ceramica, offrono quindi l'opportunità di progettare ambienti personalizzati che interpretano al meglio i desideri dei committenti. La componente ceramica del gres garantisce una connotazione naturale sottolineata dall'effetto pietra, perfetta per superfici orizzontalie verticali (rivestimenti di pareti).In ultima analisi, le principali caratteristiche di questo materiale sono:Ilin tutte le sue versioni viene quindi considerato un materiale di pregio, caratterizzato da un