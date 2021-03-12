Loading...

Le molteplici prestazioni del gres porcellanato

di Redazione

12/03/2021

Ottenuto tramite un processo di sintesi con argilla, ceramica, caolino, sabbia e feldspati, il gres porcellanato attualmente è uno dei materiali che trova maggiore impiego sia per interni che per esterni, grazie alle sue prestazioni qualitative di ottimo livello.  

Impieghi del gres porcellanato

In seguito al processo di ceramizzazione subito dalle materie prime costituenti l'impasto di base, il gres porcellanato garantisce un'ottima resistenza alle abrasioni di qualsiasi tipo, offre impermeabilità, respinge le macchie ed è particolarmente longevo. I suoi costi sono molto convenienti se confrontati ai requisiti funzionali che lo caratterizzano; la posa in opera di questo materiale non richiede particolari operazioni e garantisce una resa finale di notevole impatto visivo. Versatile, resistente, economico ed esteticamente molto gradevole, il gres porcellanato può essere utilizzato per pavimentazione di interni ed esterni e come rivestimento di pareti. Il gres porcellanato effetto pietra è un tipo di rivestimento sempre più apprezzato dagli arredatori, per allestire ambientazioni eleganti e raffinate.  

Caratteristiche del gres porcellanato

Si tratta di un materiale costituito da una pasta dura e compatta di ceramica, non poroso e particolarmente resistente, che grazie alla sua durezza e rigidità garantisce ottime risposte anche in contesti outdoor. Viene considerato un'ottima soluzione per pavimentare qualsiasi ambiente, poiché è in grado di adattarsi perfettamente a varie tipologie di arredamento: questo materiale è perfetto per ogni stanza, dal living alla cucina, alla zona notte, al bagno. In particolare, nella stanza da bagno è possibile abbinare alla pavimentazione anche delle piastrelle effetto pietra per rivestire le pareti, tenendo conto della loro resistenza all'umidità. Per chi dispone di balconi o terrazze oppure per chi desidera arredare un'area del giardino o un patio, è possibile posare mattonelle di gres porcellanato di questa tipologia, per creare un'ambientazione outdoor di grande impatto.  

Perché scegliere il gres porcellanato

Rivestimenti di questo genere si caratterizzano per i vantaggiosi requisiti che li rendono la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi o da ristrutturare. Per chi è alla ricerca di una sintesi perfetta tra praticità e buongusto, il gres porcellanato è senza dubbio un materiale d'elezione. L'effetto pietra lo rende un substrato senza tempo, in grado di conferire all'ambiente eleganza e stile, oltre che un'estrema versatilità. Bisogna inoltre ricordare la facilità di manutenzione di questo materiale, che si mantiene inalterato per lungo tempo senza richiedere particolari accorgimenti. Tile & Style, un'azienda che si occupa della commercializzazione di manufatti per rivestimenti di ogni tipo, presenta un'ampia collezione di gres porcellanato di ogni genere, adattabile perfettamente a qualsiasi esigenza. L'impronta classica della pietra e del marmo che ha trovato attualmente un ampio consenso tra architetti e arredatori, trova un'espressione compiuta in piastrelle del genere, che si distinguono per raffinate texture dalle sfumature cromatiche omogenee. La pietra, che è considerata il simbolo per antonomasia della natura, appare solida ma nello stesso tempo variabile, grazie al suo aspetto. Unendo il fascino dei materiali lapidei alla praticità del gres porcellanato, si possono ottenere rivestimenti per interni ed esterni che offrono prestazioni eccezionali a costi particolarmente convenienti. Le numerose tipologie di piastrelle effetto pietra reinterpretate in versione ceramica, offrono quindi l'opportunità di progettare ambienti personalizzati che interpretano al meglio i desideri dei committenti. La componente ceramica del gres garantisce una connotazione naturale sottolineata dall'effetto pietra, perfetta per superfici orizzontali (pavimentazioni) e verticali (rivestimenti di pareti).  

Vantaggi offerti dal gres porcellanato

In ultima analisi, le principali caratteristiche di questo materiale sono:
  • resistenza: in quanto sopporta agevolmente aggressioni chimiche e meccaniche oltre all'attacco di umidità e di agenti climatici, comprendenti anche variazioni di temperatura. Per questo motivo esso viene impiegato anche per ambienti esterni;
  • durevolezza: grazie alle materie prime di cui è composto, il gres porcellanato può durare anche cinquant'anni;
  • versatilità: derivante dal fatto che può essere inserito in qualsiasi contesto abitativo e con ogni tipo di arredamento;
  • praticità: legata all'estrema facilità di pulizia;
  • riciclabilità: che consente un riutilizzo totale o parziale dei materiali che lo compongono.
Il gres porcellanato in tutte le sue versioni viene quindi considerato un materiale di pregio, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo.
