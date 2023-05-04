I fattori da considerare prima di investire in immobili
Gli italiani sono tornati a investire in immobili. In un periodo all’insegna dell’incertezza economica, caratterizzato dall’inflazione e dal conseguente aumento dei tassi, sempre più persone hanno riscoperto il valore del mattone come forma di tutela dei propri risparmi. Quali sono i fattori da considerare nel momento in cui si decide di imbarcarsi in questa avventura? Scopriamone assieme alcuni nelle prossime righe.
Il budgetIl budget è il primo aspetto da considerare quando si deve acquistare casa, a prescindere che sia per motivi di investimento o meno. Oltre al costo effettivo della casa, è bene aggiungere un 10% in più. Si tratta delle spese accessorie (notaio, eventuali costi di agenzia etc.).
Il targetInvestire in immobili e avere successo vuol dire non procedere a caso e studiare bene il target al quale si ha intenzione di rivolgersi. Prendendo come esempio la Campania, una delle Regioni che, da quando è finita l’emergenza sanitaria, hanno visto un notevole aumento degli investimenti in immobili per la successiva presentazione sul mercato degli affitti, ricordiamo che le cose cambiano molto a seconda che si punti ad affittare a famiglie piuttosto che a turisti che soggiornano per brevi periodi. Nel primo caso, può essere utile prendere in esame le case in vendita Mondragone - una delle località di mare più celebri della provincia di Caserta, caratterizzata dalla presenza di numerosi lidi attrezzati - mentre nel secondo può rivelarsi una scelta migliore un appartamento nei Quartieri Spagnoli di Napoli, una zona del capoluogo sempre molto richiesta durante periodi dell’anno come il Natale.
Il tempoQuando si decide di investire in immobili, è molto importante fermarsi un attimo a riflettere sul tempo che si ha a disposizione. Molto spesso, acquistare un immobile per creare da quest’ultimo un reddito vuol dire ristrutturarlo. Gli aspetti da gestire in questo caso sono numerosi. Anche se ci si rivolge a imprese chiavi in mano, è comunque bene tenere gli occhi aperti sulla situazione e controllare i lavori. Soprattutto se non si abita vicino al luogo in cui si decide di acquistare casa, il tempo da mettere in gioco non è poco.
PromozionePrima di procedere concretamente a investire in immobili, è il caso di fermarsi a riflettere sulle modalità di promozione. Ci sono diverse alternative a cui fare riferimento. Si va dai portali internazionali fino alla creazione autonoma di un sito. Sempre sulla base del target scelto, si può scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Accanto alla promozione, bisogna mettere a punto gli aspetti relativi all’accoglienza. Come gestire questo aspetto? Tutto dipende da dove si vive. Se si abita lontano rispetto al luogo in cui si trova la casa, è opportuno assoldare una persona per gestire questo aspetto.
Attenzione agli incentivi fiscaliInvestire in immobili e avere successo vuol dire fare attenzione ai numerosi incentivi fiscali messi a disposizione dal legislatore. Conoscere queste opportunità vuol dire avere la possibilità di valorizzare al massimo il proprio immobile. Giusto per fare un esempio e per chiamare in causa una tematica molto sentita in questo periodo, ossia l’efficienza energetica, rammentiamo la possibilità di recuperare dal reddito imponibile Irpef il 65% di quanto speso per pompe di calore integrate con caldaie a condensazione, un’ottima soluzione per risparmiare sulla bolletta.
Selezione degli annunciAlla base di tutto rientra la selezione attenta degli annunci. Se possibile, è il caso di evitare di consultare portali generalisti e di focalizzarsi su siti che, come Immobili Ovunque, presentano unicamente annunci redatti e postati da agenzie qualificate attive nelle varie zone del Paese. In questo modo, si ha una garanzia di eccellenza che, al netto della buona fede, è impossibile da apprezzare quando si interagisce con i privati, in quanto manca la conoscenza tecnica.
