Perché conviene scegliere una casa di nuova costruzione
di Redazione
20/07/2019
Andare alla ricerca di una casa da acquistare è sempre una fase molto delicata per tutti coloro che decidono di fare il grande passo. La prima grande domanda che tutti si pongono è se conviene di più una casa costruita di recente o anche più vetusta. In tal senso stando alle continue analisi esperite dal mercato immobiliare in Italia, siamo tutti orientativamente protesi alla scelta di nuove strutture. Questo in quanto i vantaggi che vengono garantiti agli acquirenti sono molteplici ed evidenti, non solo sul fronte economico ma anche sulla fruizione della casa stessa. Al di là del fatto che la massima garanzia di una casa sia data dalla certificazione hsee esistono molteplici vantaggi, riportati qui di seguito.
Possibilità di personalizzare la casaUna casa di nuova costruzione quando viene acquistata rende la personalizzazione dell’immobile molto facile e performante. Si consente la modifica più semplice come i colori della parete ma anche quella più particolare come impianti elettrici all’avanguardia. Ogni tipologia di modifica può cambiare a seconda delle necessità dell’acquirente, e non comporta stili di lavoro classici fatti di ponteggi, vernice e pennelli. No, anche le modifiche vengono attuate in modi altamente tecnologici. Tutto questo cammina di pari passo con la manutenzione. Interventi cioè che non sono in alcun modo richiesti se la casa è stata eretta da qualche anno. Tra l’altro le nuove tecniche di costruzione consentono anche di evitare per diversi anni i lavori di manutenzione. Viceversa una casa di vecchia data, come minimo, richiede una ristrutturazione degli impianti, tipo riscaldamento, impianto idrico e condotti di areazione.
L’efficienza energetica e la modernità dello stileEssendo oggi in un contesto sociale che richiede maggiore cura all’ambiente e al risparmio energetico, conviene acquistare una nuova casa in quanto quest’ultima viene costruita con materiali ecologici. Materiali cioè che hanno occhio alle risorse rinnovabili. Spesso ci si avvale di quelle classi energetiche che danno in primis all’ambiente un isolamento termico fino ad ora sconosciuto, e poi incide positivamente sul risparmio economico in bolletta. Queste accortezze significano portare ad un immobile attuale e moderno. Le nuove case sono al passato coi tempi, sono moderne, sia sul piano architettonico che di stile. Ambienti aperti, canine armadio, cucine a vista, giusto per citarne alcuni, sono i nuovi vani che seguono la moda del momento.
La questione sicurezza e l’utilizzo della tecnologiaI complessi residenziali di ultima costruzione hanno insiti al loro interno delle tecnologie che li rendono altamente sicuri. Un esempio? Portoni blindati, sistemi antifurto, videocitofoni. Insomma piccoli elementi che rendono grande la sicurezza. E rimanendo in tema di tecnologia, essa non solo viene applicata sugli strumenti di protezione ma anche per la semplicità della vita quotidiana. Questo ad esempio vale per i garage con saracinesca automatica, elettrodomestici di ultima generazione da usare con un impianto molto più all’avanguardia. In questo modo i gesti di tutti i giorni verranno resi più scorrevoli e senza confusione.
Attenzione alla pulizia dell’aria interna e il gioco è fattoTutte le moderne strutture vengono pensate per soddisfare gli standard energetici, in concomitanza con apparecchiature di filtraggio dell’aria, sempre molto tecnologiche. Si tratta di un valore aggiunto che fa la differenza, sia durante la stagione invernale sia in quella estiva. Abbiamo dunque superato anche l’utilizzo di vecchi impianti obsoleti. In linea di massima si tratta di pochi semplici vantaggi che in vero danno la differenza. Vanno cioè incontro alle esigenze del singolo e al contempo a quelle del nucleo familiare. Ecco dunque dove risiede la convenienza di una casa nuova, pensata appositamente per ritrovare un nuovo stile di vita, pratico, facile, confortevole e che aiuta a percepire l’esperienza quotidiana con più fluidità.
