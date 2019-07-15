Una piscina privata. Relax ed eleganza nel giardino di casa
di Redazione
15/07/2019
Tipologie di piscinaQuando si parla di piscine private, le soluzioni per averne una sono numerose. Si differenziano principalmente in interrate, semi interrate o fuori terra. Le più economiche e facili da costruire sono chiaramente quelle fuori terra, composte da una vasca che viene montata facilmente su un terreno. Queste hanno il vantaggio di non richiedere lavori invasivi, costare molto meno delle piscine interrate, e di non richiedere particolari permessi per la loro realizzazione. L’aspetto svantaggioso è che sono meno durature, meno esteticamente gratificanti e non possono essere costruite con forme particolari e complesse. Le piscine interrate invece offrono grandi possibilità di personalizzazione e aumentano notevolmente il valore dell’immobile. La tecnica più comune è quella del cemento armato, per questo serve una grande esperienza e capacità nella lavorazione. Una volta decisa e progettata la forma, la profondità e i materiali, il lavoro inizia con lo scavo della terra, effettuato con macchine per il movimento terra. Viene successivamente fatta una colata di cemento per il fondale e per le pareti. Il tutto deve essere poi ricoperto con materiale isolante, vengono inseriti gli impianti di illuminazione e di riciclo e filtraggio dell’acqua e costruiti gli accessori, come per esempio le scalette di ingresso in vasca. Una zona importante è quella della sala macchine, dove saranno inseriti i motori e i filtri. In questo modo l’acqua della piscina verrà costantemente aspirata, filtrata e pulita e rimmersa nella vasca.
I sistemi di ricircoloI sistemi di ricircolo sono principalmente due: a skimmer o a sfioro. Il primo è quello più comune e opera tramite delle aperture lungo il bordo della piscina, permettendo all’acqua di passare attraverso i filtri per poi essere rimessa in circolo nella vasca tramite i bocchettoni. Il sistema a sfioro si utilizza solitamente nelle piscine di grandi dimensioni ed è decisamente più complesso nel suo funzionamento. Per la sua caratteristica di non essere visibile nelle pareti della vasca, risulta essere molto elegante e a conferire alla piscina un premium feeling. Il costo del sistema a sfioro è circa un 30% più alto del sistema a skimmer. Una volta scelta la tipologia di piscina, i materiali e le tecniche di costruzione e di filtraggio dell’acqua, non resta che procedere alla costruzione e alla scelta degli accessori che accompagneranno i nostri bagni. Dalle numerose tipologie di scalette, alla doccia a bordo vasca, alla pavimentazione che circonda la piscina, fino all’installazione di un trampolino (in questo caso però la vasca dovrà avere una profondità di almeno 220 cm). Chiaramente, una volta completati i lavori (specialmente se si è scelta una piscina interrata), bisognerà curare anche la zona attorno alla vasca, che sarà stata interessata dalle macchine e dagli operai. In questo caso è consigliabile piantare erba da giardino e aspettare che cresca, per evitare di sporcare con terra e fango la piscina.
CostiDate le innumerevoli variabili che concorrono nella costruzione di una piscina, i costi sono molto mutevoli a seconda che si scelga una piscina interrata oppure fuori terra, i materiali di costruzione, le tecnologie utilizzate, la dimensione e la forma. Possiamo però dire che il prezzo di partenza di una piscina privata si aggira intorno ai 20.000 euro. Per scegliere, progettare, costruire e realizzare la piscina ideale per la nostra casa, è fondamentale rivolgersi alle ditte specializzate. Grazie alla loro esperienza, sapranno indicare la soluzione giusta per ogni casa e per ogni giardino!
