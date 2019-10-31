Siti per vendere casa da privato

Idealista.it

Quanto si spende per usare Idealista.it

Immobiliare.it

Perché scegliere Immobiliare.it

Casa.it

non è un’impresa proibitiva, ma certo è un impegno che richiede una certa attenzione e, soprattutto, presuppone pazienza e oculatezza. Il mondo del web per fortuna mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni a cui fare riferimento per raggiungere questo obiettivo. È il caso, per esempio, di, grazie a cui chiunque ha l’opportunità di, ma anche di richiedere una valutazione per l’immobile che deve essere venduto. Questo sito nasce per mettere in contatto i venditori con gli acquirenti assicurando il massimo della praticità, ma non è certo il solo portale a cui ci si possa affidare.Un sito utile per chi vuole guadagnare vendendo il proprio immobile è, portale in cui sono ospitati più di un milione di annunci. Nato in Spagna nel 2000, si è poi espanso in Portogallo e in Italia, e attualmente mette a disposizione un ricco assortimento di servizi: non solo la valutazione dell’immobile, ma soprattutto. Gli annunci possono essere pubblicati in maniera gratuita, ma è necessario pagare per le inserzioni pubblicate.Sono due le opzioni a cui si può fare riferimento per mettere più in risalto i propri annunci: si tratta di. La prima ha un prezzo di 9 euro e 90 centesimi e assicura una posizione di rilievo per 24 ore, mentre la seconda ha un prezzo di 35 euro e 90 centesimi e assicura una posizione di rilievo per 30 giorni.Una valida alternativa può essere individuata in, che dichiara di ospitare circa 1 milione e 200mila annunci, per un totale di 23 milioni di visitatori. La notorietà non può che costituire un aspetto positivo per i venditori, che grazie a questo sito hanno la certezza di raggiungere con la propria inserzione una platea decisamente ampia ed eterogenea. Immobiliare.it è l’evoluzione di eureKasa.it, nato nel 2005: nella sua versione attuale è apparso sul web nel 2007, e da allora è cresciuto sempre di più. Il servizioLae la comodità sono due dei punti di forza che contraddistinguono questo portale, il quale attualmente accoglie anche una sezione per i costruttori. Gli utenti hanno l’opportunità di ricevere un’assistenza completa al telefono, ma possono beneficiare anche di una consulenza accurata per i mutui e i finanziamenti. Chi vuole vendere la propria casa può pubblicare la propria inserzione in maniera gratuita per 90 giorni, ma scaduto questo lasso di tempo l’annuncio non sparisce, e anzi può essere rinnovato per tutte le volte che si vuole. Volendo è possibile approfittare di una maggiore visibilità garantita dagli, a un costo di 239 euro e 90 centesimi all’anno.Infine, l’ultima opzione che merita di essere presa in considerazione da chi ha in mente di vendere la propria abitazione è, che può vantarsi di essere il primo portale immobiliare del nostro Paese, essendo nato nel lontano 1996. La compravendita non riguarda unicamente gli immobili residenziali, ma anche le case vacanza. Gli utenti hanno l’occasione di consultare gli annunci anche. I venditori possono richiedere una valutazione della casa immediata e sperare che le loro inserzioni vengano lette il più possibile, considerando che le visite mensili superano gli. Gli annunci di vendita vengono pubblicati gratuitamente, ma solo per 90 giorni. La formula Smart, finalizzata a garantire alle inserzioni più visibilità, costa 21 centesimi al giorno, mentre la formula Gold dura ben 6 mesi e ha un prezzo di 27 centesimi al giorno.