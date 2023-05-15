Mobili di cartone, i vantaggi per arredare un negozio
di Redazione
15/05/2023
In quanti potrebbero anche solo pensare al cartone come al materiale più adatto per la realizzazione degli arredi del proprio negozio? In effetti, non è certo la soluzione più diffusa, ma in ogni caso porta in dote un gran numero di vantaggi che proveremo a comprendere meglio da qui in avanti. In effetti, in tanti sono ancora convinti che il cartone rappresenti un materiale che non riesce in alcun modo a soddisfare le necessità in termini di arredamento. Ebbene, ormai è giunto il momento di abbattere una volta per tutte questo stereotipo, anche se è giusto dire che è ancora piuttosto duro a morire. Gli scaffali in cartone rappresentano, per chi non l’avesse ancora capito, un’alternativa di tutto rispetto, per quanti sono alla ricerca di opzioni d’arredo sostenibili e in linea con il rispetto dell’ambiente. Non si tratta certamente di una novità, ma di una situazione che ormai si è affermata a livello mondiale.
Abbattiamo gli stereotipi sul cartoneCome dicevamo in precedenza, c’è un aspetto che in tanti ancora non sembrano capire in maniera completa. Ovvero, tante persone si continuano a chiedere se la qualità e la durevolezza di tutti questi prodotti che vengono creati con il cartone, non siano più che altro un’imitazione a tutti gli effetti dei modelli realizzati in plastica piuttosto che in metallo. Si tratta di uno stereotipo negativo e che non ha alcuna ragione d’esistere. Certo, visto che il cartone si può considerare uno di quei materiali tutto sommato più innovativi e nuovi e che si sta affermando anche nell’universo del design di interni.
I mobili di cartone: un universo tutto da esplorareQuando si parla dei mobili di cartone si fa riferimento a una soluzione d’arredo davvero comprensiva di tantissime soluzioni. Si parte dal più classico dei mobiletti fai da te, che in qualche caso può essere legato al recupero creativo di scatole, piuttosto che altri scatoloni che vengono usati per delle attività di imballaggio e si arriva fino agli espositori creati in cartone leggero. Questi ultimi prodotti hanno tutte le caratteristiche necessarie per poter esporre un numero di brochure chiaramente limitato. Non mancano anche delle spettacolari tanto imponenti librerie modulari, che hanno le caratteristiche e le carte in regola per poter riuscire a sopportare senza troppe problematiche o rischi una portata che arriva fino a qualche quintale.
Alcuni consigli utiliCosa fa la differenza tra i vari arredi che vengono creati a base di cartone? Prima di tutto il tipo di cartone che viene utilizzato per la realizzazione dei mobili. In secondo luogo, a fare la differenza è anche la tecnologia, visto che l’innovazione ha portato in dote tante novità in tutto il settore, così come l’esperienza finisce per fare una grande differenza. Tra le principali caratteristiche del cartone troviamo un alto livello di leggerezza e il fatto che è un materiale al 100% riciclabile. Per questo motivo, viene considerato uno spettacolare materiale eco-sostenibile, con cui si possono realizzare prodotti e arredi di vario tipo, tra cui scrivanie, espositori, librerie, tavolino, ma anche sedie, poltrone e pure tanti giocattoli. Il cartone navale viene piuttosto di frequente impiegato per la realizzazione di varie tipologie di arredi, soprattutto per via della sua capacità di resistere all’umidità e viene impiegato soprattutto per i trasporti da stiva. Tra i cartoni maggiormente impiegati in tal senso troviamo sicuramente quello a triplo strato, che si caratterizza per essere stato realizzato con quattro superfici di carta piana e tre strati invece di carta ondulata, il cui inserimento avviene in modo alternato, con una legatura unica mediante l’impiego di amidi naturali, che hanno la funzione di veri e propri collanti.
Articolo Precedente
Pavimento in ufficio: come realizzarlo?
Articolo Successivo
Quali sono gli strumenti fai da te da avere in casa
Redazione