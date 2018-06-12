Le casette abitabili di CasaCasette
di Redazione
12/06/2018
In giardino molte persone scelgono di installare oggi una casetta in legno. Questa struttura offre infatti uno spazio in più dove potere sistemare attrezzi e oggetti che altrimenti sarebbero sparsi per il giardino, in modo da creare ordine e uno spazio maggiormente vivibile all'esterno.
Caratteristiche del legnoIl legno inoltre, con il suo aspetto gradevole naturale, offre una innata eleganza estetica e si inserisce armoniosamente in ogni ambiente. Sono anche innumerevoli le caratteristiche positive che offre il materiale legno, come un ottimo isolamentotermo acustico, un ambiente interno sano e aerato, resistenza alle trazioni, e anche buona resistenza al fuoco. Per questo motivo molta gente sceglie di vivere in una casa in legno tutto l'anno. Vi sono anche casette abitabili da giardino che offrono i medesimi comfort, come le casette abitabili in legno di CasaCasette.
CasaCasetteCasacasette è un'azienda italiana che vende bellissime casette in legno, con sede a Buttapietra in provincia di Verona, in Via Magnano, 3. Lo showroom è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 18:00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Sul suo portale e commerce si trovano innumerevoli modelli di casette di ogni tipo, casette da giardino, casette abitabili, bungalow, chalet, garage in legno, chioschi, casette per bambini e box per cavalli in legno. Ognuna di queste strutture offre una grande qualità, il legno delle casette di CasaCasette è certificato con Certificazione FSC, significa che proviene da zone di gestione forestale controllata e tracciabilità dei prodotti derivati. In pratica le foreste da cui proviene il legname vengono ripiantumate, e quindi seguono dei rigorosi requisiti di sostenibilità ambientale, e il cliente può identificare da dove arriva il legname della sua casette in legno, per una maggiore sicurezza e trasparenza nell'acquisto. Si può richiedere un preventivo online compilando la richiesta col modello di casetta scelto, i vari accessori, se si richiede il montaggio oppure no, e verrà quantificato un preventivo di spesa totale comprensivo del costo del trasporto al luogo richiesto.
Casette da 45 mmLe casette abitabili in legno di CasaCasette sono casette con spessore delle pareti a partire da 45mm. Il loro ambiente interno infatti è abbastanza ampio per garantire libertà di movimento e sono dotate di tutti i comfort per risiedervi stabilmente. Quelle con pareti da 45 mm sono casette di medie dimensioni, perfette per realizzare una zona relax per il proprio tempo libero oppure uno studio, una reception o ufficio, e anche da utilizzare come casa per le proprie vacanze, ottimi bungalow in legno che vengono richiesti anche per camping o villaggi turistici. Sono bellissime casette in legno, con porta lamellare, pavimento e serramenti con vetrocamera inclusi, per un ottimo isolamento termico in ogni stagione. I travetti che costituiscono la base a terra vengono impregnati in autoclave per garantire un ulteriore isolamento dal terreno e dall’umidità. Si possono montare con il fai da te grazie a pratici kit di montaggio, oppure si può richiedere l'ausilio del personale tecnico di CasaCasette che è disponibile per ogni tipo di consulenza e montaggio.
Casette da 58 mmCi sono poi le casette abitabili in legno di CasaCasette più grandi, con spessore delle pareti di 58 mm, ideali come case dove vivere stabilmente. Lo spessore delle pareti da 58mm infatti garantisce un ottimo isolamento termico, grazie anche a solidi serramenti inclusi con scuretti in legno e vetri. Le pareti interne dividono lo spazio in diversi vani, un soggiorno e angolo cottura o cucinino, e le stanze da letto, oltre ad un servizio. Le casette in legno abitabili di CasaCasette sono molto rifinite e curate nei dettagli per dare il meglio e per durare nel tempo.
