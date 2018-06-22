Come arredare la camera degli adolescenti
di Redazione
22/06/2018
Durante il periodo dell’adolescenza, i ragazzi hanno l’esigenza di molta intimità. Per questo la loro cameretta, che ora si può chiamare camera, e che spesso può essere una matrimoniale, diventa per loro il luogo in cui si nascondono, per trascorrere la stragrande maggioranza del loro tempo. La camera di un adolescente non è solo un posto che serve per dormire ma pure un ambiente in cui passare del tempo con gli amici, dove imparare la storia e la matematica o stare sul pc. Per questo gli arredi devono essere scelti in linea con le necessità in continuo mutamento, di questa difficile età. Bisogna così scoprire le idee più cool che sono impazzate negli ultimi anni per capire come arredare la camera dei ragazzi. Magari si può dare un’occhiata alle camere da letto matrimoniali a Rimini perché oggi per i ragazzi è perfetta anche una matrimoniale: spaziosa importante e da vivere giorno dopo giorno.
Camera degli adolescenti: cosa scegliere per le ragazzeSe si sta scegliendo come arredare la camera di un adolescente, il primo suggerimento che bisogna seguire è di parlare con il ragazzo o la ragazza che dovranno vivere la stanza. Si deve tenere sempre a mente infatti, che gli adolescenti hanno esigenze ben precise e fanno molta fatica a rinunciare ai propri gusti a quelli degli altri, men che men se si tratta dei loro genitori. La camera di un adolescente ospita di solito un letto ad una piazza e mezza o uno matrimoniale. I ragazzi vogliono potersi sdraiare o sedersi sul letto, non solo per riposare ma anche per giocare al pc o con lo smarphone o per parlare con amici e amiche. Per questo sul letto bisogna mettere tanti morbidi cuscini e un copriletto, che non faccia sporcare la biancheria. Per le camerette delle ragazze si potrebbero scegliere cuscini di pelliccia o con fantasie a cuori o scritte romantiche. I ragazzi sono invece amanti delle immagini sportive o un bel motivo retrò. Per quanto concerne i colori, la scelta varia tantissimo a seconda del sesso. Le ragazze sono appassionate del rosa in tutte le sue sfumature ma pure il bianco, il grigio e l’oro. Per arredare la camera da letto di un ragazzo bisogna optare invece per colori più marcati e dalle tonalità più strong. I ragazzi sono appassionati dei contrasti cromatici. Bisogna perciò utilizzarli pure per le pareti o la scelta dei mobili.
Come arredare la camera degli adolescenti: l’armadioPer l’armadio, in particolare se si tratta di ragazze, bisogna scegliere oltre al classico armadio, un armadio a vista, che abbia magari di rotelle. Le ragazze potranno mettere lì, i loro vestiti per poi giocare insieme alle amiche per abbinare un outfit alla moda, senza mettere sottosopra l’intero guardaroba. Per ciò che concerne la personalizzazione e la decorazione di una camera da adolescente, la scelta deve variare tantissimo a seconda del carattere e delle passioni del ragazzo. Meglio chiedere dunque sempre consiglio ai giovani, per capire l’arredo che più si adatta ai loro gusti e alle loro esigenze.
