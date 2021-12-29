Una nuova soluzione di design moderno per le nostre abitazioni

Usi e caratteristiche del cartongesso

Il cartongesso è il materiale del nuovo millennio.

Dalla sua introduzione, infatti, il settore dell'edilizia leggera è stata protagonista di una costante evoluzione che ne ha cambiato in maniera notevole i connotati.

Le caratteristiche specifiche del cartongesso lo rendono un materiale che può essere utilizzato in ogni edificio, per numerose tipologie di applicazioni: dal rivestimento di pareti e soffitti, alla copertura di travi e pilastri, ai controsoffitti e all'illuminazione degli spazi interni.

Illuminare casa col cartongesso

Anche per l'illuminazione?

Tranquilli, se vi state facendo questa domanda è del tutto normale: fino a qualche anno fa se aveste pensato alla possibilità di illuminare la vostra abitazione grazie al cartongesso, nessuno vi avrebbe preso sul serio...anzi!

Ma l'ascesa del cartongesso sembra non avere sosta e, udite udite, questo è un materiale utilizzato per un'illuminazione di design moderno grazie al cartongesso con led.

Una vera e propria innovazione dai risvolti imprevisti e imprevedibili: ancora in tempi recenti esistono ditte specializzate nella produzione e distribuzione di prodotti in cartongesso, come il team di Cartongesso.Pro, che realizzano nuovi elementi di alto design.

Nella casa del futuro il cartongesso avrà un ruolo da protagonista: botole di ispezione, profili led cartongesso, mensole e sagomati, una vera rivoluzione nel mondo dell'edilizia leggera.

Ma scopriamo di più sui profili led integrati nel cartongesso.

Led e cartongesso, un'accoppiata vincente

Dal punto di vista pratico i profili led integrati nel cartongesso sono composti da una barra in cartongesso con uno spessore di 12,5 mm (misura di riferimento variabile) e una lunghezza di 2 metri.

Nel mezzo del profilo di cartongesso si estende una canalina in alluminio nel quale si immettono le strisce led di ogni tipo.

I vantaggi di acquistare profili

Il connubio tra cartongesso e led rende i tagli di luce un prodotto di alta qualità, semplice da usare e con grandi vantaggi per le imprese edili e per i clienti.

Un prodotto duttile e resistente

La resistenza dei profili led integrati nel cartongesso è ottima in ogni condizione per via del rinforzo in MDF integrato alla lastra, inoltre le strip led inserite nella canalina hanno una durata tale da garantire una lunga vita al prodotto prima di un'eventuale sostituzione.

Un altro vantaggio dei tagli di luce led è la duttilità, il prodotto infatti può essere utilizzato per numerose e differenti applicazioni: i profili led per cartongesso si applicano facilmente a pareti, soffitti, controsoffitti e addirittura pavimenti.

L'estetica vuole la sua parte

Un altro motivo per cui scegliere i tagli luce led è di natura estetica.

Sempre più architetti ne suggeriscono l'installazione in quanto conformi ai principi del design moderno: i profili in cartongesso possono essere annoverati a tutti gli effetti come un prodotto di arredo oltre che d'illuminazione.

Questo anche per via della perfetta simmetria tra profilo in cartongesso e strisce led elemento che evita interventi di stuccatura da parte degli installatori, motivo per cui il prodotto è anche chiamato profilo led a scomparsa per cartongesso ed è direttamente verniciabile.

Benvenuti nel futuro dell'home design

I profili generano un grande risparmio di spazio e consentono un'illuminazione adatta a ogni tipo di esigenza, senza il bisogno di altre fonti di luce in aggiunta.

L'unione del cartongesso con le strisce led ha generato un prodotto utile e funzionale, estetico ed economico che entrerà sempre di più nelle case di tutti gli italiani.