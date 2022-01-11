Home Bagno Come arredare un bagno moderno e funzionale

Come arredare un bagno moderno e funzionale

di Redazione 11/01/2022

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il bagno non è soltanto una stanza di servizio. Oggi assume un’importanza sempre più fondamentale, perché è il luogo in cui possiamo rifugiarci per staccare dagli impegni quotidiani e dedicarci al relax. Naturalmente il bagno è anche quell’ambiente della casa in cui ci prendiamo cura del benessere psicofisico. Ecco perché è essenziale la scelta del giusto arredamento, in modo che lo stile dei mobili e delle architetture si armonizzi perfettamente, creando un ambiente piacevole. Insomma possiamo dire che l’arredamento del bagno deve essere scelto con la massima attenzione, dagli elementi più importanti fino agli accessori. Ma come possiamo scegliere in maniera esatta? Ecco vari suggerimenti a questo proposito. La scelta degli accessori Per una selezione accurata ed attenta, ad esempio riguardo agli specchi con cornice per il bagno, è bene rivolgersi ad un’azienda del settore competente, sarà un valido aiuto per la scelta dei migliori accessori da bagno. Infatti è possibile per esempio optare per serie complete, che comprendono prodotti da appoggio, come per esempio il portasapone e il dispenser per il sapone liquido. Gli accessori sembrano dei dettagli, ma molto spesso possono fare la differenza in una stanza come quella del bagno. Ci sono per esempio tappetini e altri oggetti che si possono fissare applicandoli sulle varie superfici e non bisogna dimenticare poi tutta la linea della rubinetteria, che contribuisce a rendere un certo stile molto particolare. Si deve avere sempre la garanzia che questi elementi siano belli dal punto di vista estetico e possano durare nel corso del tempo. La scelta dei sanitari Nel bagno la scelta dei sanitari può essere determinante. Sia che ci rivolgiamo a set completi sia che optiamo per prodotti venduti singolarmente, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Bidet, lavandini, wc. Quello che conta oggi soprattutto nell’arredamento del bagno contemporaneo è la collocazione dei sanitari stessi. Possono essere elementi filo muro, sospesi, a terra. In ogni caso l’effetto che si riscontra è particolarmente originale. Le vasche da bagno e i pavimenti Il bagno è anche una stanza funzionale e spesso possiamo utilizzare anche la doccia, specialmente quando abbiamo poco tempo a disposizione. Tuttavia anche la possibilità di immergersi nell’acqua calda e di distendersi, come si può fare nella vasca da bagno, è sicuramente un’opportunità importante da non sottovalutare. Il pavimento del bagno è un elemento da scegliere con particolare cura soprattutto per quanto riguarda i materiali. Oggi si prediligono i pavimenti in gres porcellanato con effetto cemento o con effetto legno. Questi elementi hanno uno stile moderno che contribuisce ad arredare un bagno all’avanguardia, visto che anche il pavimento è un elemento della composizione architettonica che non deve essere trascurato. Gli accessori per un bagno più funzionale Le tecnologie all’avanguardia ci sanno aiutare nel rendere più funzionale il bagno di casa nostra. Infatti quando pensiamo a questo ambiente dobbiamo pensare anche alla comodità di poterlo utilizzare senza troppe complicazioni. A questo proposito possiamo scegliere per esempio i rubinetti con cellula fotoelettrica, che ci permettono di evitare sprechi di acqua, di contenere i consumi e di rispettare l’ambiente. Pure le luci dotate di timer o che vengono attivate tramite sensori di movimento permettono di ridurre i consumi di energia elettrica. Pensiamo poi ai rubinetti e alla colonna doccia, con i moderni sistemi di controllo termico, che mantengono la temperatura dell’acqua sempre regolata e controllano il flusso dell’acqua stessa. Inoltre, per chi desidera un certo calduccio durante il bagno, si può pensare all’installazione di un termoventilatore, visto che ci sono anche dispositivi molto interessanti che funzionano anche con controllo da remoto.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp