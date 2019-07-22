Gres porcellanato effetto legno: le soluzioni migliori per gli esterni

Le piastrelle in gres porcellanato
sono tra i prodotti più utilizzati per rivestire gli esterni e per arredare gli spazi all’aperto, come il giardino o il patio. Per fare una buona scelta, però, è necessario tenere in considerazione alcuni elementi, tra cui il formato dei rivestimenti e le caratteristiche antiscivolo.
Ecco allora qualche consiglio.
Il primo passo da compiere è capire cosa caratterizza definisce le piastrelle per esterni
. La composizione del gres porcellanato è realizzata in modo tale che l’impasto risponda perfettamente alle variazioni di temperatura legate ai cambi di stagione.
Quindi, il gres porcellanato a effetto legno, è un materiale perfetto per questo scopo, ideale per chi vuole scegliere una superficie resistente senza rinunciare al caldo effetto del legno.
Il secondo elemento che caratterizza le piastrelle per esterni è la struttura della superficie
che deve essere antiscivolo
. Per capire meglio, è bene cominciare a prendere confidenza con la classificazione standard stilata dalle aziende.
Con il fattore “R”
si definisce il grado di antiscivolo delle piastrelle per esterni. Per esempio:
- R9: aderenza normale (tipica dei rivestimenti per gli interni)
- R10: aderenza media (ideale per i balconi)
- R11: aderenza elevata (ottima per gli esterni in ambito residenziale)
- R12 aderenza forte (caratteristica dei rivestimenti utilizzati in ambiti lavorativi)
Un altro fattore di fondamentale importanza nella scelta delle piastrelle per esterni è la destinazione d’uso
. Vediamo allora quali sono i tre contesti coinvolti nella scelta del gres porcellanato per gli esterni.
- Esterni carrabili
- Esterni pedonali
- Terrazze e balconi
La destinazione d’uso
è utile anche per capire che tipo di piastrelle dobbiamo valutare, anche in base alla resa estetica dei prodotti
.
Esterni carrabili
Devono consentire il passaggio delle automobili
ed è quindi necessario che le piastrelle abbiano dimensioni di piccolo taglio (15×30 cm)
di almeno 8,5mm di spessore. Se aumenta il formato, sarà necessario avere piastrelle più spesse. Nel formato 30×30
è bene utilizzare piastrelle che abbiano uno spessore non inferiore al centimetro. Si possono scegliere formati fino al 60×60
con uno spessore di 2 cm. In caso di presenza di pendenze sarà il posatore a stabilire il limite delle dimensioni delle piastrelle.
Esterni pedonali
Tutte le piastrelle per esterni possono sopportare il calpestio e la pressione in superficie esercitata dalle persone. È sempre bene valutare i formati in base alle pendenze delle superfici
, ma in genere è il posatore a indicare la scelta migliore per aiutare il cliente. In caso di aree piccole si consiglia di usare piastrelle di piccolo formato.
Balconi e terrazze
Se il balcone da pavimentare è ampio si potranno utilizzare prodotti di grandi dimensioni
, come per esempio una soluzione in gres porcellanato effetto legno con piastrelle da 120 cm. In caso contrario, per rispettare le pendenze di scolo, bisognerà valutare nel singolo caso.