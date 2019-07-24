La sanificazione tramite ozono: una tappa importante nel settore delle pulizie

L'ozono: la soluzione perfetta per la disinfezione degli ambienti

I vantaggi di una sanificazione con l'ozono

La pulizia degli hotel con la tecnologia ozono

L'importanza della giusta igienizzazione nell'industria alimentare e nell'ambito medicale

Gli altri luoghi che traggono beneficio dal trattamento con ozono

Le migliorisi servono di tecniche all'avanguardia per igienizzare e sanificare al meglio gli spazi pubblici e privati. Tra le soluzioni più innovative bisogna menzionare l'utilizzo dell': si tratta di un gas naturale in grado di rimuovere muffe, batteri e germi senza lasciare alcuna traccia, dato che le sue molecole si scindono in particelle d'ossigeno. Il valore di un simile metodo è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità non solo ai fini delle classiche pulizie, ma anche in caso di operazioni particolari quali le sanificazioni e le disinfestazioni. Ditte comesi dedicano alla. Il gas in questione è di gran lunga più efficace rispetto ai classici detergenti, penetra a fondo nei tessuti ed è molto più sicuro.Impiegare l'ozono per l'vuol dire conseguire un risultato perfetto nella lotta contro i batteri, la legionella, gli insetti, i virus, i cattivi odori e così via. Un trattamento di questo tipo comporta una notevole riduzione delle emissioni nocive, grazie all'e di tutti gli strumenti potenzialmente pericolosi per l'ecosistema. In aggiunta, questa sostanza svolge una radicata azione disinfettante e permette di limitare i costi connessi alla pulizia ordinaria. L'ozono consente dilocali piccoli e ampi nel pieno rispetto degli standard igienici e di sicurezza. Non bisogna dimenticare che questo sistema, essendo piuttosto rapido e immediato, determina una sensibile semplificazione dei processi di sanificazione, con un risparmio di tempo e di denaro.La disinfezione tramite ozono è spesso richiesta per gli alberghi, i B&B e, nel complesso, per le. Nelle camere degli hotel sono presenti complementi come la moquette, le tende, le federe e i materassi, i quali ogni giorno vengono a contatto con persone diverse: è quindi indispensabile provvedere a una pulizia ottimale di tali articoli d'arredo. Ilsi esegue, in linea di massima, in quaranta minuti per ciascuna stanza, e porta alla totale rimozione dei germi. Questa soluzione è l'ideale anche per i bagni, che devono naturalmente aderire a regole molto rigide in materia di igiene.Ile quello, proprio come quello alberghiero, sono soggetti a norme ferree per quanto concerne la pulizia e la sanificazione. Nel primo caso l'ozono è usato per sterilizzare sia gli ambienti, come le cucine e le celle frigorifere, sia i macchinari e gli utensili volti alla preparazione dei cibi; nel secondo si ricorre a tale gas per disinfettare superfici, pavimenti, lettini e strumenti medici. L', inoltre, è adoperato per deodorare le camere di degenza e, in generale, pernelle strutture dove non c'è un sufficiente ricambio. Ancora una volta sono chiari i vantaggi per la salute e l'incolumità di tutte le persone.La tecnologia basata sull'è altamente raccomandata non solo per hotel, industrie alimentari, ospedali e studi medici, ma anche per molti altri contesti. Tra questi bisogna citare le scuole, in particolare quelle dell'infanzia, dove ogni elemento deve essere a prova di virus e batteri; lo stesso discorso vale per le palestre e i centri sportivi, le piscine, i cinema e i teatri. Qui è fondamentale garantire un', così come nei supermercati e nei negozi, nei mezzi di trasporto pubblici e nei punti di noleggio di auto e camper. Non di rado ci si serve dell'ozono per la sanificazione dei condomini e delle case private, per assicurare il