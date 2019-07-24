La sanificazione tramite ozono: una tappa importante nel settore delle pulizie
di Redazione
24/07/2019
L'ozono: la soluzione perfetta per la disinfezione degli ambientiLe migliori imprese di pulizie si servono di tecniche all'avanguardia per igienizzare e sanificare al meglio gli spazi pubblici e privati. Tra le soluzioni più innovative bisogna menzionare l'utilizzo dell'ozono: si tratta di un gas naturale in grado di rimuovere muffe, batteri e germi senza lasciare alcuna traccia, dato che le sue molecole si scindono in particelle d'ossigeno. Il valore di un simile metodo è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità non solo ai fini delle classiche pulizie, ma anche in caso di operazioni particolari quali le sanificazioni e le disinfestazioni. Ditte come Multiservice si dedicano alla disinfezione degli ambienti tramite tecnologia OZONO. Il gas in questione è di gran lunga più efficace rispetto ai classici detergenti, penetra a fondo nei tessuti ed è molto più sicuro.
I vantaggi di una sanificazione con l'ozonoImpiegare l'ozono per l'igienizzazione degli edifici vuol dire conseguire un risultato perfetto nella lotta contro i batteri, la legionella, gli insetti, i virus, i cattivi odori e così via. Un trattamento di questo tipo comporta una notevole riduzione delle emissioni nocive, grazie all'eliminazione dei detersivi chimici e di tutti gli strumenti potenzialmente pericolosi per l'ecosistema. In aggiunta, questa sostanza svolge una radicata azione disinfettante e permette di limitare i costi connessi alla pulizia ordinaria. L'ozono consente di depurare e deodorare locali piccoli e ampi nel pieno rispetto degli standard igienici e di sicurezza. Non bisogna dimenticare che questo sistema, essendo piuttosto rapido e immediato, determina una sensibile semplificazione dei processi di sanificazione, con un risparmio di tempo e di denaro.
La pulizia degli hotel con la tecnologia ozonoLa disinfezione tramite ozono è spesso richiesta per gli alberghi, i B&B e, nel complesso, per le strutture ricettive. Nelle camere degli hotel sono presenti complementi come la moquette, le tende, le federe e i materassi, i quali ogni giorno vengono a contatto con persone diverse: è quindi indispensabile provvedere a una pulizia ottimale di tali articoli d'arredo. Il trattamento con ozono si esegue, in linea di massima, in quaranta minuti per ciascuna stanza, e porta alla totale rimozione dei germi. Questa soluzione è l'ideale anche per i bagni, che devono naturalmente aderire a regole molto rigide in materia di igiene.
L'importanza della giusta igienizzazione nell'industria alimentare e nell'ambito medicaleIl settore gastronomico e quello medicale, proprio come quello alberghiero, sono soggetti a norme ferree per quanto concerne la pulizia e la sanificazione. Nel primo caso l'ozono è usato per sterilizzare sia gli ambienti, come le cucine e le celle frigorifere, sia i macchinari e gli utensili volti alla preparazione dei cibi; nel secondo si ricorre a tale gas per disinfettare superfici, pavimenti, lettini e strumenti medici. L'ozono, inoltre, è adoperato per deodorare le camere di degenza e, in generale, per bonificare l'aria nelle strutture dove non c'è un sufficiente ricambio. Ancora una volta sono chiari i vantaggi per la salute e l'incolumità di tutte le persone.
Gli altri luoghi che traggono beneficio dal trattamento con ozonoLa tecnologia basata sull'utilizzo dell'ozono è altamente raccomandata non solo per hotel, industrie alimentari, ospedali e studi medici, ma anche per molti altri contesti. Tra questi bisogna citare le scuole, in particolare quelle dell'infanzia, dove ogni elemento deve essere a prova di virus e batteri; lo stesso discorso vale per le palestre e i centri sportivi, le piscine, i cinema e i teatri. Qui è fondamentale garantire un'igiene completa, così come nei supermercati e nei negozi, nei mezzi di trasporto pubblici e nei punti di noleggio di auto e camper. Non di rado ci si serve dell'ozono per la sanificazione dei condomini e delle case private, per assicurare il totale benessere degli inquilini.
