Come utilizzare i prodotti promozionali per attirare l’attenzione dei consumatori
di Redazione
02/12/2018
I marketer da anni utilizzano i prodotti promozionali come mezzo efficace per pubblicizzare un business. Con questo metodo, il proprietario di un'azienda regala qualsiasi cosa ai potenziali consumatori. Una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano come borse, cover per smartphone, per tablet, portaoggetti, mouse, spille personalizzate, chiavette USB, ecc. Questi regali sono ideali per la promozione e sono caratterizzati dalla presenza del logo dell'azienda. Molti di questi articoli diventano parte della vita quotidiana dei destinatari per molto tempo, vedi per esempio le spille personalizzate, come quelle di Professional Pins, che possono dare un tocco di stile a un capo di abbigliamento. Pertanto, i prodotti con un logo aziendale si trasformano in un potente strumento di marketing per un marchio. Molti sondaggi hanno rivelato quanto siano importanti i prodotti promozionali per la promozione aziendale. Secondo la British Promotional Merchandise Association, il 79% dei destinatari di prodotti promozionali è contento di ricevere un “pensiero”. Questa associazione si concentra sulla ricerca per l'utilità dei prodotti promozionali nell’ambito del marketing. Il sondaggio ha rivelato che il 66% dei destinatari dei prodotti promozionali può ricordare il nome del marchio o della società in maniera più facile. Secondo un'altra ricerca, i proprietari di imprese americane spendono circa 20 miliardi di dollari per regalare questi gadget. La Promotional Products Association International ha condotto uno studio dal titolo "High End, Low End: quali prodotti promozionali funzionano meglio". Una ragione per cui il marketing tradizionale è ancora praticato nell'era del marketing digitale è che continua ad essere il modo più economico per fare pubblicità. La maggior parte dei prodotti promozionali può essere acquistata in maniera molto semplice e a prezzi davvero bassi. I prezzi si rivelano ancora più convenienti se si considera che le aziende ottengono in cambio maggiore attenzione da parte dei clienti, che conferiscono valore al marchio. Le persone possono ricordare un marchio molto più velocemente se usano i prodotti promozionali. I mezzi pubblicitari come la televisione, la radio e la stampa hanno un valore di richiamo del marchio inferiore, questo avviene perché questi strumenti pubblicitari non sono così vicini alle persone come lo sono i gadget promozionali. Tuttavia, il team di marketing deve pianificare attentamente la strategia di diffusione dei gadget promozionali. Questi piani dovrebbero prendere in considerazione diversi aspetti come budget, pubblico, obiettivi, ecc… per intercettare meglio il destinatario e il potenziale cliente. Ecco cosa dovresti considerare per creare la tua strategia di prodotti promozionali Conosci il tuo obiettivo: prima di iniziare la tua campagna di prodotti promozionali, scopri il tuo obiettivo preciso. Molti marketer non riescono ad attirare l'attenzione del cliente per un semplice motivo, che non hanno fissato gli obiettivi della campagna. Aziende diverse possono avere una serie di obiettivi diversi. Ad esempio, la tua azienda potrebbe voler attrarre più persone a una fiera o potrebbe mirare ad aumentare le vendite. L'obiettivo potrebbe semplicemente essere quello di mostrare gratitudine verso i tuoi clienti, per essere fedeli alla tua azienda e al tuo business. Gli imprenditori usano i prodotti promozionali anche per rendere i potenziali consumatori più consapevoli del valore dell'azienda e dei suoi prodotti o servizi. Alcune aziende collaborano con alcuni partner per incoraggiare i clienti e i potenziali clienti a svolgere un’azione specifica. I prodotti promozionali sono un ottimo modo per trasmettere un messaggio anche non di marketing, come per esempio invitare le persone a un evento sociale. Scegli i prodotti rilevanti per il tuo business: valuta se i prodotti promozionali sono rilevanti per la tua attività, in questo modo crescono le probabilità che i destinatari facciano più facilmente riferimento al tuo marchio. Se i prodotti corrispondono al business aziendale le persone riescono a riconoscere immediatamente il tuo marchio quando acquistano i tuoi prodotti o servizi.
