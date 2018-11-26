Mobili per la camera da letto: quanto sono importanti gli spazi
di Redazione
I mobili per la camera da letto per essere scelti portano via tanto tempo. In particolare se la camera sarà quella da condividere con il partner, diventa di primaria importanza una scelta che non rispetti solo lo stile e il gusto di entrambi, ma anche gli spazi di ambedue nella coppia. Si sa che la stanza viene vissuta un po' come un nido, dove non solo si vive d’amore e di condivisione, ma dove si conservano tutti i propri averi, da un semplice libro ai gioielli. Motivo per cui si presta particolare attenzione ad arredare la stanza e a scegliere i mobili giusti, in cui poter riporre tutti i nostri averi preziosi, come quelli acquistati su www.rensiweb.com
Alla ricerca di nuove idee per i mobili della stanza da lettoIl mercato mobiliare, dell’arredamento fa molta attenzione ai gusti di tutti, e soprattutto alle loro esigenze. Infatti, riesce a dare sempre più nuove idee per rinnovare la camera da letto dando la priorità allo stile, che comunque deve essere coeso con la restante parre della casa, ma anche all’uso stesso che si da della stanza. In fondo è cosa risaputa che arredare la zona notte vuol dire assecondare il proprio stato d’animo, che riflette la nostra personalità e il nostro estro. Si cercano sempre più mobili perfetti, affidandosi anche all’esperienza e alla professionalità di un interior designer. I mobili vengono valutati con estrema attenzione, al di là dello stile che si sceglie.
Mobili della stanza da letto? Tutta questione di coloriI mobili in camera da letto diventano spesso sinonimo di relax e paradiso. La zona notte della casa ci accoglie a fine giornata, quando il nostro unico pensiero è volerci abbandonare in un sonno profondo. Il riposo, dunque, oltre ad essere un piacere è una necessità, e in quanto tale l’ambiente deve essere confortevole al massimo, intimo, confidenziale. I mobili dovrebbero sempre rispettare questo desiderio di calma e riposo, e anche i colori giocano la loro parte. Di solito, si tende a scegliere mobili dai colori tenui, dal sapore scandinavo, nordico, come se questo potesse influenzare il benessere psicofisico. Completando poi il quadro già perfetto con cuscini morbidi, lenzuola fresche e illuminazione soft. Lo stile più è semplice ed essenziale e più riesce nell’intento di infondere sensazioni di pace e serenità in chi vive quella stanza. I colori devono essere chiari e luminosi, accompagnati da materiali naturali, ben omogenei con il resto dell’ambiente. Tocco finale con un soffice tappeto, e Morfeo ci accoglie nel sonno dolcissimo.
Quanto conta lo stile moderno per la scelta dei mobili nella camera da lettoSe ciò non basta a farci orientare verso la scelta giusta, un classico che va sempre bene in quanto a stile è quello moderno. Energia e carattere da vendere saranno il cocktail perfetto che ci spingerà verso una scelta azzardata e anche un po' innovativa, come, se lo spazio permette, una poltrona colorata, o mobili di design accompagnati da un comò in stile cozy modern. Le linee sono dalla purezza unica ed estremamente innovative, un po' futuristiche. I comodini, funzionali piano d’appoggio, assumono nuove forme, come quelle circolari o ovali, muniti di caratteristici cassetti a scomparsa push-pull e ripiano girevole. Questi sono solo alcuni dei modelli innovativi che possono regnare incontrastati nella nostra stanza da letto, solo se saremo noi a volerlo.
