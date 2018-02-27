5 idee di automazione per la propria casa
di Redazione
27/02/2018
Quando si pensa alla domotica, non sempre è semplice comprendere quali sono le sue applicazioni all’interno di una abitazione. Con il passare degli anni, questo tipo di tecnologia ha sviluppato sempre più funzionalità, che sono diventate molto utili per garantire confort e sicurezza nelle abitazioni delle persone. Per chi è alla ricerca di qualche idea per l’impianto di domotica per la casa, qui di seguito abbiamo evidenziato alcune delle applicazioni che si possono prendere in considerazione. È bene affidarsi a un partner con molta esperienza, così da avere anche un supporto nel post installazione in caso di necessità. 1. Sicurezza Le applicazioni della domotica negli impianti di sicurezza sono molte, poiché permettono con un semplice collegamento di “far parlare” più parti della casa insieme. Il citofono dell’abitazione può essere collegato allo smartphone dei proprietari di casa, così come al sistema di allarme se non è presente nessuna persona nell’abitazione. Inoltre, tutte le registrazioni del citofono o delle telecamere di sicurezza possono essere archiviate direttamente in cloud e quindi visionate con tutta calma successivamente. Se una persona si avvicina alla propria abitazione e nessuno è presente per rispondere a una chiamata, il sistema di domotica presente nell’abitazione registrerà con le telecamere di sicurezza ogni movimento della persona. Nel caso tenti una effrazione, i sensori collegati alle finestre e alle porte invieranno un segnale di allarme alla centrale di sicurezza, che procederà ad informare i proprietari di casa. Nel caso l’accesso non sia desiderato, grazie a un singolo bottone è possibile avviare una segnale di allarme o avvisare la più vicina caserma. 2. Illuminazione e ventilazione I sistemi di illuminazione con sistemi automatici ormai sono molto comuni, sebbene non sono ancora adottati su larga scala. Nei moderni sistemi di domotica, questi sensori sono collegati e sincronizzabili con i moderni apparati tecnologici, per fornire un controllo totale dell’illuminazione anche da remoto. Inoltre, è anche possibile modificare la temperatura di ogni singolo ambiente della propria abitazione senza grossi problemi. Questi due fattori, oltre a permettere ai proprietari dell’abitazione di trovare la casa calda e pronta ad accoglierli, permette anche di ottenere un buon risparmio sulle bollette mensili. Infatti, quando non è presente nessuna persona nell’abitazione, gli impianti di illuminazione e di riscaldamento possono essere spenti e messi in stand-by. 3. Apparecchiature nella cucina Il frigorifero può diventare un alleato importante, per aiutare le persone a gestire nel modo migliore le proprie scorte alimentari. Nei modelli più recenti, grazie all’interazione con la domotica si possono avere informazioni sulle date di scadenza dei singoli prodotti o su quelli che sono in esaurimento. Mediante delle notifiche push sul proprio dispositivo mobile, si possono anche avere delle idee e consigli utili su quali sono i prodotti in offerta presso i negozi online. Tutti i dispositivi elettronici presenti all’interno di una cucina, compresa la stufa elettrica e il forno, possono essere programmati da remoto. 4. Media digitali Smart TV, smartphone e apparecchiature digitali presenti sul mercato possono essere utilizzate tramite la domotica senza grossi problemi. Cambiare canale televisivo, alzare il volume dell’impianto stereo o rispondere al telefono sono applicazioni normali per ogni impianto di domotica. La disponibilità di internet ad alta velocità in quasi tutta Italia, ormai permette di offrire un canale di controllo veloce e affidabile per ogni applicazione da remote degli impianti di Domotica. 5. Gestione degli sprechi di acqua Una passeggiata nei centri commerciali e negli aeroporti, può farvi comprendere come la domotica e la tecnologia sono sempre più frequenti nella vita di tutti i giorni. Sensori nei rubinetti che avviano il flusso di acqua o nei wc sono normali, e si possono installare nella propria abitazione senza grossi problemi. Il riscaldamento / raffreddamento dell’acqua, le impostazioni delle docce e delle vasche da bagno, così come di ogni apparecchiatura dove è necessario l’utilizzo dell’acqua si possono comandare senza grossi problemi con la domotica. Questo, può portare a un significativo risparmio nella bolletta di ogni famiglia. Esistono molte tipologie di applicazione della domotica domestica, che possono beneficiare del controllo mediante dispositivi mobile. Un uso intelligente di questa tecnologia, può solo che portare una migliore vivibilità della propria casa a ogni persona che vi abita.
