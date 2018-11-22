Campo da tennis a casa: il boom delle nuove proprietà di lusso
di Redazione
22/11/2018
Oggi sta diventando sempre più virale l’acquisto di case che hanno insite un loro campo da tennis privato. Viene spontaneo pensare che il lusso, anche se costa, piace un po’ tutti. Tanto che chi ama e pratica questo sport non riesce a rinunciare al sommo piacere di mettere il piede fuori da casa, fare quattro passi e ritrovarsi in un campetto per un match in compagnia.
Il valore della casa in presenza di un campo da tennis privatoLa casa, se ha un campo da tennis, mette a disposizione una miriade si vantaggi, non solo si parla di manutenzione facile, ma anche di ampio rispetto della privacy. Una casa da lusso con tanto di campetto non può quindi fare che gola per i confort offerti. È arrivato quindi il momento di acquistare una casa coi fiocchi, munirsi di racchetta, pallina e di bracciali tennis di qualità e il gioco è fatto. Queste case iniziano ad affascinare soprattutto per l’esclusività di cui il campetto gode. Non soltanto si può accedere ad esso in qualunque momento della giornata, ma si decide il come, il quando, il perché, senza dover rinunciare alla comodità di avere la casa proprio alle spalle (o di fronte). Quest’atmosfera tanto intima porta di conseguenza ad un livello elevato di privacy, che consente al padrone di casa di organizzare nel proprio campetto piccoli torneo in amicizia, senza dover recarsi al solito e piuttosto noioso tennis club (magari in compagnia anche di persone poco gradite).
Quali paesi si addicono di più ad una casa con campo da tennisDi norma i paesi in cui sarebbe l’ideale avere una casa con campetto, sono quelli caldi, fatti di primavere miti e di estati lunghe e roventi. Il clima infatti deve poter accompagnare le interminabili partite. Sarà bellissimo poter avere una casa fatta di ampi e lussuosi (nonché privati) campi da tennis, perfetti per esercitarsi, per giocare o semplicemente per vivere una serata diversa con amici e parenti. La comodità di stare a casa e fare sport contemporaneamente, davvero non ha prezzo. La manutenzione poi, per un campetto simile è ridotta all’osso (contrariamente ad esempio a quelle case con piscina, per cui ci vuole tempo e denaro da buttare). Il campo da tennis artificiale richiede il minimo sforzo, giusto una piccola dose di pulizia e attenzione e il gioco è fatto.
Quanto conta la flessibilità dello spazio per un campetto da tennis?Nessuno immagina che un campetto da tennis in argilla è dotato di una versatilità tale da consentire l’esercizio di altre attività, come allenamenti mattutini, balli o anche corse. Questo vuol dire che avremo fatto un ottimo investimento, e avremo preso, come si suolo dire, due piccioni con una fava. In base alla grandezza del campo, si avrà pure la possibilità di fare jogging, di allenarsi a corpo libero, oltre al tennis in sé e per sé e allo spazio all’aperto che si adatta ad una serata in compagnia. Insomma appare dunque evidente che comfort non manca, la convenienza di una casa da lusso nemmeno. Ciò che ci resta da fare è correre alla ricerca di una meravigliosa casa dotata di campetto da tennis privato.
