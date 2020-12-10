Accessori bagno: tendenze 2021
di Redazione
10/12/2020
Quando si tratta di arredare casa, il bagno merita un’attenzione particolare. Non dimentichiamo infatti che si tratta di una stanza che, soprattutto negli ultimi mesi all’insegna dell’emergenza Coronavirus e della necessità di ripensare agli spazi domestici come luogo all’insegna della sicurezza, ha vissuto una nuova fortuna. Organizzarla oggi significa mettere in primo piano non solo il massimo livello di igiene, ma anche dare vita a un ambiente in cui il comfort faccia da padrone. Raggiungere quest’obiettivo significa prendere in considerazione anche gli accessori. Quali sono le tendenze per il prossimo anno? Nelle prossime righe, puoi trovare alcuni utili consigli in merito.
Un omaggio alla naturaI mesi che ci stiamo lasciando alle spalle hanno cambiato diverse cose nella nostra vita. Tra queste, è possibile citare il nostro approccio alla natura. Più consapevoli dell’impatto che le nostre azioni hanno sul suo equilibrio, la mettiamo al centro delle nostre scelte di arredo. Se stai leggendo queste righe e sei tra chi solitamente acquista accessori colorati bagno online, devi sapere che, nel 2021, andranno di moda quelli caratterizzati da cromie il più possibile neutre, dal beige, al grigio, fino alle varie declinazioni del bianco.
Specchi? Sì, grazieGli specchi hanno sempre un loro perché quando si parla di accessori, soprattutto nel bagno. Per essere trendy nel 2021, è consigliabile orientarsi verso quelli privi di cornici, non plus ultra dell’arredamento minimal che, da diverso tempo a questa parte, va di gran moda.
Spazio all’armoniaAnche quando si tratta di scegliere gli accessori del bagno, è importante prendere in considerazione le geometrie. Le linee guida per il 2021 sono molto chiare: gli accessori bagno che andranno di moda sono caratterizzate da forme il più possibile nette e devono essere associati tra loro in modo da creare la massima armonia estetica.
I materiali miglioriUn doveroso capitolo nell’ambito della scelta degli accessori migliori per il bagno nel 2021 deve essere dedicato ai materiali. In virtù dell’approccio sostenibile sopra ricordato, è chiaro che gli accessori in plastica, se ci sono, non devono essere messi in evidenza. Da mettere in risalto sono invece quelli in pietra, materiale dalle meravigliose sfaccettature cromatiche, e gli accessori in materiali composito, soluzioni non solo sostenibili, ma anche molto semplici da pulire.
Il tocco artisticoIl bagno, ribadiamo, è un ambiente che deve essere ‘disegnato’ cercando di perseguire il massimo livello di comfort e di dare vita a una stanza capace di regalare momenti di benessere anche interiore. Preziosi alleati al proposito sono anche gli accessori che, come dimostrano le suggestioni dei grandi brand dell’arredamento, nel 2021 saranno sempre più incentrate su soluzioni dalla forma scultorea. Un - apparentemente - semplice porta spazzolino, può infatti diventare quasi un pezzo d’arte e catturare fin dal primo sguardo l’attenzione dell’utente.
Termoarredo e non solo: le soluzioni salva spazioTra gli altri aspetti sui quali è bene soffermarsi nel momento in cui si selezionano gli accessori del bagno rientra anche la tendenza degli spazi sempre più piccoli. Questo non deve assolutamente spaventare, in quanto le alternative per rendere speciale questo ambiente della casa non mancano. Si va dalle soluzioni di termoarredo, caratterizzate da un alto livello di tecnologia ma anche da un ottimo equilibrio tra pregio estetico e praticità. Tra le altre opzioni per quanto riguarda l’esposizione degli asciugamani rientrano i sostegni minimal rettangolari in metallo a muro, per non parlare di quelli in legno. Da non dimenticare nell’ambito delle idee salva spazio ci sono anche le mensole che, nel 2021, andranno di moda soprattutto in legno e in metallo.
