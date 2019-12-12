L’importanza della manutenzione di una caldaia efficiente all’interno di un’abitazione
di Redazione
12/12/2019
Effettuare a intervalli regolari la manutenzione della caldaia è un’operazione estremamente importante affinchè tutto il sistema funzioni in maniera corretta e non vi siano problem nell’erogazione dell’acqua calda come nel riscaldamento dell’abitazione. Prima di tutto è sempre comunque opportuno scegliere una caldaia che sia funzionale e di qualità: per questo è sempre bene affidarsi a prodotti di qualità di marchi conosciuti e in grado di durare nel tempo come quelli che si trovano sul sito di centromir. Affidarsi invece a dei prodotti dal prezzo basso e di brand poco conosciuti potrebbe rivelarsi una spesa inutile in quanto si potrebbe dove ricorrere alla loro sostituzione qualora non funzionassero bene o comunque a dover effettuare frequentemente delle riparazioni. Affidare la manutenzione della caldaia a tecnici specializzati con frequenza permette di evitare problematiche quali ad esempio quelle relative a malfunzionamenti che potrebbero generare degli incendi così come evitare che le tubature si intasino a causa dell’accumulo di monossido di carbonio. Controllando di frequente (andrebbe fatto ogni anno) si evita anche di andare incontro cortocircuiti elettrici e anche a fuoriuscite del gas. Bisogna anche tenere presente che è un dover non solo nei confronti di noi stessi e di chi abita con noi, ma anche nei confronti dei vicini e di chi abita nello stesso condominio in quanto, qualora la manutenzione non venisse fatta con regolarità, le conseguenze potrebbero riguardare anche chi si trova nelle vicinanze. La manutenzione della caldaia consiste in un insieme di attività che sono principalmente:
- Tiraggio della canna fumaria
- Pulizia dello scambiatore
- Pulizia del bruciatore
- Controllo delle parti soggette ad usura
- Verifica che si accenda correttamente
- Controllo del funzionamento dei dispositivi di comando necessari per regolarla
- Verificare che non ci siano perdite d’acqua
