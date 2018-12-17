Come arredare con stile la camera da letto
di Redazione
17/12/2018
La camera da letto costituisce una stanza molto importante della casa. È quella più dedicata ai momenti intimi, che ciascuno di noi intende custodire con una certa attenzione. Ecco perché arredarla con un certo gusto è davvero essenziale. Ma come fare per scegliere il giusto arredamento per la camera da letto? Basta soltanto tanta creatività e poi mettere in atto alcuni piccoli accorgimenti, per ottenere risultati eccezionali. Vogliamo svelarvi alcuni piccoli trucchi che possono fare veramente la differenza per rendere la camera da letto uno spazio ancora più bello.
Inizia dai mobiliCome prima mossa guarda ai mobili da immettere all’interno della stanza da letto. Acquista un letto contenitore una piazza e mezza in offerta. Questa potrebbe essere una prima idea da sfruttare in tutte le sue mille sfaccettature, per lo stile che i mobili riescono a dare alla tua camera da letto. Sicuramente un’idea di questo tipo ti potrà essere suggerita guardando siti che riguardano l’arredamento oppure le riviste di moda, che sanno consigliare perfettamente attraverso il proporre degli spunti originali, dai quali prendere ispirazione. Sarai sempre tu a decidere quale sarà la soluzione ultima per cui optare. Per esempio potrebbe essere importante puntare su uno stile minimalista. In questo senso devi scegliere dei mobili di design che siano ricercati, ma che allo stesso tempo sappiano rispondere alle esigenze di funzionalità. Un quadro, uno specchio grande, delle tende che si coniugano con i tessuti del letto. Basta semplicemente anche mettere una poltrona dedicata ai momenti di relax. Infatti la camera da letto non può essere più considerata nella concezione contemporanea soltanto come quella stanza dedicata al riposo, ma anche un ambiente da sfruttare in pieno giorno.
Metti in risalto i contrastiUn’altra buona strategia per arredare con un certo gusto la camera da letto consiste nel mettere in risalto i contrasti. Duzzle.it propone varie idee da questo punto di vista, offrendo dei mobili capaci di arredare con un carattere d’eccezione. Per esempio potresti anche decidere di mescolare i materiali come il legno, d’ispirazione classica, e i complementi d’arredo con un tipico design moderno. La progettazione dei mobili dal design moderno è davvero una grande fonte d’ispirazione da questo punto di vista. Puoi puntare anche sul contrasto tra i tessuti e le pareti. Accosta pareti dalle tonalità fredde con tessuti dai colori caldi, in modo da creare un contrasto capace di mettere in risalto alcuni elementi della camera da letto. Anche le decorazioni che metti in camera possono essere molto importanti. Per esempio puoi decorare soltanto una parete con degli stencil da muro. Non devi fare altro che scegliere un colore di base per lo sfondo e uno che sia in contrasto per i disegni. Esistono in commercio anche le decalcomanie per muri, che consistono in degli adesivi di vinile facili da staccare, nel momento in cui decidi di cambiare stile alla tua stanza da letto. Aiutati anche con poster, foto e quadri, da abbinare alle lenzuola e alle coperte. Anche i cuscini e i tappeti possono essere utilizzati per creare dei contrasti molto apprezzabili. Per esempio metti insieme stampe naturali e stampe che riproducono disegni geometrici. Crea delle composizioni anche dalle forme irregolari.
